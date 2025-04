WhatsApp: la videochiamata che sta svuotando i conti di tutti

In queste ultime settimane, WhatsApp è diventato protagonista inconsapevole di una nuova Truffa che sta colpendo migliaia di italiani, nello specifico il social di messaggistica istantanea ovviamente ha un ruolo completamente inconsapevole dal momento che i truffatori stanno utilizzando la piattaforma di messaggistica istantanea con lo scopo di diffondere il più possibile la loro truffa che ha l’obiettivo di svuotare i conti correnti delle vittime, l’obiettivo infatti rimane sempre lo stesso sebbene a cambiare sia il modus operandi, nello specifico infatti i truffatori stanno sfruttando le videochiamate WhatsApp per poter colpire le vittime in modo irreparabile.

Non è un caso che i truffatori stiano utilizzando proprio WhatsApp, questi ultimi hanno capito infatti che utilizzare il noto social di messaggistica istantanea consente loro di raggiungere una platea di utenti davvero molto più elevata rispetto agli altri mezzi di comunicazione, tutto ciò ovviamente fa gola dal momento che permette di aumentare le possibilità di successo in modo decisamente esponenziale.

La truffa da scongiurare

Nello specifico, la nuova truffa che sta colpendo gli italiani inizia con un semplice messaggio da parte dei truffatori che si spacciano per l’istituto bancario della vittima annunciando la necessità di recapitare un messaggio assolutamente urgente, per farlo però sarà bisogna avviare una video chiamata, una volta avviata i truffatori, convinceranno la vittima ad attivare la condivisione dello schermo per poi effettuare l’accesso sulla propria piattaforma Internet banking, in questo modo i truffatori potranno registrare le credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio piacimento per utilizzare il conto corrente e svuotarlo.

Nel caso anche voi doveste ricevere un contatto come questo la cosa migliore da fare e ovviamente non rispondere e non seguire nessun tipo di istruzione, bloccato immediatamente chi vi ha contattato e non dichiarate per nessun motivo nessun dato sensibile, in tal modo, non correrete il pericolo che il vostro conto venga bucato.