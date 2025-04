Honor 200 è in SCONTO FOLLE oggi su Amazon

Honor 200 è uno smartphone che appartiene perfettamente alla fascia media della telefonia mobile, un prodotto complessivamente molto completo e funzionale, che comunque richiede all’utente un investimento tutt’altro che elevato, se considerate che sono necessari poco meno di 350 euro per il suo acquisto definitivo. Il dispositivo viene commercializzato con dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate che comunque parliamo di 187 grammi di peso, per 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di spessore, per un pannello da 6,7 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1200 x 2664 pixel, una tecnologia OLED di ottima qualità, con 120Hz di refresh rate (per una maggiore fluidità), oltre 436 ppi ed anche 16 milioni di colori.

Il processore è di fascia medio-alta, è infatti il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con frequenza di clock massima a 2,63 GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 720, oltre ad una configurazione che può raggiungere al massimo 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD). Ciò che lo rende ancora più interessante rispetto alla media è sicuramente la presenza di una batteria da 5200mAh, più che sufficiente per godere delle funzionalità del prodotto per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Honor 200: una promozione con uno sconto mai visto prima d’ora

Coloro che vogliono acquistare Honor 200 cercando di pagarlo il minimo indispensabile, devono sapere che su Amazon il suo listino di 369 euro, per la variante in oggetto, può essere ridotto di 20 euro applicando il coupon che potete trovare in pagina, per arrivare in questo modo a spendere solamente 349,90 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine è da completare qui, con spedizione a domicilio ed anche con garanzia di 24 mesi.