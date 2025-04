Stress sul lavoro: arriva LIA, il metodo per la prevenzione ideato da un ex pilota militare

stress da lavoro

Uno strumento operativo per gestire lo stress in ambito professionale, validato scientificamente e applicabile in qualsiasi contesto: si chiama LIA (acronimo di Leggere, Individuare, Agire) ed è stato ideato da Luca Parmitano, ex pilota militare e astronauta ESA, oggi impegnato nella formazione di team ad alta responsabilità. Il metodo si propone come modello pratico per affrontare situazioni ad alta pressione ed è pensato per manager, dipendenti, squadre operative e chiunque affronti stress lavorativo costante.

LIA: un approccio pragmatico basato sull’esperienza militare

Il metodo LIA nasce dall’esperienza maturata in contesti ad alto rischio, come l’aeronautica e le missioni spaziali, dove prendere decisioni rapide in condizioni critiche è fondamentale. Applicato all’ambiente lavorativo, LIA consente di analizzare rapidamente lo scenario, individuare i fattori di stress e agire in modo efficace per ridurre la pressione psicologica.

Il processo si articola in tre fasi:

Leggere il contesto, ovvero riconoscere segnali di sovraccarico e disorganizzazione

Individuare le fonti specifiche di stress, interne o esterne al team

Agire con misure concrete per riportare equilibrio, migliorando efficienza e benessere

Validazione scientifica e applicazione trasversale

Il modello LIA è stato validato da ricerche condotte in collaborazione con università italiane, che ne hanno certificato l’efficacia nell’abbassare il livello percepito di stress e aumentare la lucidità decisionale. I dati raccolti dimostrano una riduzione significativa del burnout nei team che hanno adottato LIA come strumento di lavoro quotidiano.

Il metodo è modulare e replicabile: può essere implementato nelle aziende attraverso workshop brevi, esercitazioni pratiche e momenti di debriefing collettivo. È stato già adottato in contesti aziendali, sanitari, educativi e militari, riscuotendo interesse per la sua impostazione semplice, operativa e non invasiva.

Un modello contro la normalizzazione dello stress

Secondo Parmitano, la sfida più grande è contrastare l’idea che lo stress sia una componente inevitabile e permanente del lavoro. LIA si propone di “denormalizzare” questo concetto, promuovendo una cultura organizzativa più attenta alla prevenzione, alla lucidità e al benessere emotivo.

In un momento storico in cui sempre più lavoratori lamentano pressioni croniche, mancanza di riconoscimento e senso di disconnessione, LIA offre un modello concreto, replicabile e facilmente adottabile anche in ambienti non specialistici.

Il metodo LIA rappresenta un nuovo strumento nella gestione dello stress lavorativo, frutto dell’esperienza di un ex pilota militare e supportato da dati scientifici. Un approccio pratico che punta alla prevenzione attiva del burnout, migliorando la qualità del lavoro e la resilienza dei team.