Genesis rivoluziona il design al Salone di Seoul con la X Gran Coupe e la X Gran Convertible

Al Salone della Mobilità di Seoul 2025, Genesis ha svelato un suo ultimo progetto. Ovvero due nuovi concept che rappresentano un’evoluzione importante in termini di design e di tecnologie del marchio. Stiamo parlando della X Gran Coupe e la X- GranConvertible. Presentate presso il centro congressi KINTEX di Goyang, queste vetture sono il risultato di una visione audace e futuristica, pensata per offrire una guida esclusiva, unendo performance e estetica all’avanguardia. Derivate dalla G90, entrambe le auto offrono un’interpretazione moderna del lusso. La X Gran Coupe infatti ha un carattere sportivo e raffinato. Mentre la XGranConvertible permette di vivere l’emozione di una guida a cielo aperto.

Nuovi modelli Genesis: tecnologia e sostenibilità, un connubio perfetto

Il design delle due vetture Genesis è caratterizzato da linee morbide e fluide. Una scelta fatta apposta per evidenziarne l’eleganza senza sacrificare la sportività. Entrambi i modelli presentano una silhouette affusolata, con un parabrezza inclinato e una linea del tetto ribassata che dona un aspetto slanciato e aerodinamico. Il cofano lungo e le ampie carreggiate, insieme alle prese d’aria accentuate, comunicano potenza e determinazione. Un dettaglio caratterizzante è l’assenza di montanti nelle portiere, che amplificano la sensazione di apertura e continuità. La firma luminosa a doppia linea di Genesis si estende fino agli archi ruota, integrandosi con eleganza con la griglia Crest tridimensionale. In modo da creare un impatto visivo inconfondibile.

All’ interno delle nuove Genesis, la cura per i materiali è un altro elemento che le rende uniche. La X Gran Coupe presenta un abitacolo raffinato con inserti in legno d’ulivo microtraforato, con grafiche retroilluminate che evocano la bellezza della pianta mediterranea. Questo legno è accoppiato con una pelle pregiata, trattata in modo ecologico grazie all’uso delle acque reflue derivanti dalla produzione dell’olio d’oliva, un processo che riduce sensibilmente l’impatto ambientale. La X Gran Convertible, invece, trae ispirazione dai colori intensi del Cabernet Sauvignon, con toni profondi che ricordano i grandi vini italiani. I dettagli in cristallo, usati per il volante e le bocchette dell’aria, creano giochi di luce molto eleganti.

Nel contesto del Salone, Genesis ha anche introdotto per la prima volta in Corea il modello in scala 1:2 della hypercar GMR-001. Il cui debutto ufficiale nelle competizioni endurance è previsto per il 2026, con la partecipazione al FIA World Endurance Championship (WEC) e all’IMSA Sportscar Championship nel 2027. Le X Gran Coupe e XGranConvertible saranno esposte al pubblico fino al 13 aprile, accanto ad altri modelli della serie. Tra cui la GV60 Magma Concept e la G90 rinnovata, offrendo un’anteprima del futuro del marchio.