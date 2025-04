HTC Wildfire E7: un ritorno nel mercato degli smartphone

HTC ha vissuto un periodo di declino nelle vendite negli ultimi anni. L’azienda però continua a cercare di mantenere la sua presenza nel settore degli smartphone. Nonostante il grande successo di modelli come l’HTCOne M7, il brand ha pian piano ridotto la sua offerta.

Decidendo di pubblicare dispositivi con cadenze sempre più distanziate. Dopo il debutto del Wildfire E5 Plus, che ha attirato una certa attenzione a gennaio, HTC si prepara a lanciare un nuovo membro della linea Wildfire, il WildfireE7. Questo modello si rivolge principalmente a un pubblico che cerca un dispositivo economico. Ma che presenta comunque prestazioni e caratteristiche interessanti.

HTC Wildfire E7: tutto ciò che devi sapere

Il WildfireE7 di HTC è stato da poco svelato in rete, grazie alla diffusione di render e specifiche tecniche che ne rivelano i dettagli principali. Le immagini mostrano un design sobrio, con bordi marcati e un profilo particolarmente accentuato nella parte inferiore. La scelta di queste linee sembra essere fatta apposta per posizionare il telefono nella fascia medio-bassa dem mercato. Un settore in cui l’azienda mira a competere con altri modelli dalle caratteristiche simili, ma a un prezzo più contenuto.

Dal punto di vista tecnico, il Wildfire E7 presenta un display LCD da 6,67” con risoluzione di 1600x720px. La quale, pur non essendo eccezionale, offre una visibilità discreta. In più la frequenza di aggiornamento di 90Hz è una caratteristica apprezzata in questa fascia di prezzo. Mentre la luminosità di picco arriva a 420nits, adeguata quindi per un utilizzo quotidiano. Il processore MediaTek Helio G81 è accompagnato da 6GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. Parliamo quindi di una configurazione che dovrebbe garantire buone prestazioni per le attività di base. Come ad esempio navigare su internet, social media e altre app. Per gli appassionati di fotografia, la fotocamera principale da 50MP promette scatti di buona qualità. Invece quella anteriore da 16MP è adatta per selfie e videochiamate.

La batteria ha una capacità di 4.920mAh. Essa garantisce una durata sufficiente per tutta la giornata, con una ricarica a 10W tramite la porta USB-C. L’HTC Wildfire E7 supporta anche Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 e GPS. Mentre il suo peso di 204g e la struttura in policarbonato rendono il dispositivo abbastanza robusto ma non troppo pesante.

Il lancio iniziale del Wildfire E7 è previsto per gli Emirati Arabi Uniti. Non si sa ancora però quando arriverà in altri mercati, come quello europeo. A sorprendere è la confezione, che sarà particolarmente generosa. Essa include infatti il caricabatterie, il cavo USB-C, una cover protettiva in TPU e lo strumento per la rimozione della SIM. Un dettaglio che rispecchia la volontà dell’azienda di offrire un pacchetto completo, proprio come ai vecchi tempi.