Ho mobile: tantissimi giga al massimo della velocità con questa promo

Se siete stanchi della vostra promozione e volete qualcosa di più soddisfacente e che vi consenta di navigare senza nessun tipo di preoccupazione per quanto riguarda i dati disponibili, sicuramente un provider che potrebbe fare al caso vostro rappresentato dal tinto di viola ho mobile, quest’ultimo sul proprio sito ufficiale, ammesso a disposizione infatti una nuova offerta che garantisce davvero tutto il necessario per un’esperienza completa e soprattutto priva di preoccupazioni, il provider effettivamente da tempo vanta nella propria storia delle offerte davvero ricche che consentono a chiunque di utilizzare le caratteristiche senza dover stare a controllare ogni volta a che punto si trovi, cosa che ovviamente ha elevato l’operatore nell’Olimpo dei nomi più apprezzati da tutta la community.

Tantissimi giga

Nello specifico, l’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di accedere facilmente a 200 GB di traffico dati con connettività 5G abbinati a minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, ci sono dei dettagli ai quali però dovrete prestare attenzione, il costo di attivazione infatti sarà di 2,99 € per coloro che attivano un nuovo numero direttamente nel provider o per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico che deve essere presente all’interno di un elenco di operatori supportati consultabili all’interno della pagina ufficiale della promozione, in caso contrario infatti il costo sarà di 29,90 €, per il resto una volta attivata l’offerta dovrete pagare una prima ricarica di 10 € che potrà essere utilizzata per pagare il primo mese di promozione.

Dunque, nel caso foste interessati tutto ciò che serve fare e recarsi sul sito ufficiale dell’operatore italiano per poi effettuare l’attivazione direttamente dal sito Internet, potrete tra l’altro scegliere se utilizzare il formato Sim standard con il prodotto fisico oppure attivare una eSIM in pochi secondi, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone supporti sia questo formato di Sim sia la connessione 5G in modo da poterla sfruttare appieno.