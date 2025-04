Amazon SHOCK con l’offerta sul Motorola Razr 50: costa pochissimo

Prezzo davvero esclusivo e vantaggioso per gli utenti che vogliono acquistare Motorola Razr 50 in questi giorni, arriva lo sconto migliore del momento con una spesa fortemente più bassa del normale, per quanto ne concerne la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che però ricordiamo non è assolutamente espandibile con microSD). Uno dei foldable più amati ed apprezzati da parte del pubblico mondiale, lo smartphone in oggetto presenta dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate che comunque può raggiungere al massimo un peso di 188,4 grammi, e 171,3 x 73,99 x 7,25 millimetri di spessore.

Il processore non è il solito Qualcomm che vi aspettereste di vedere, ma un SoC di casa MediaTek, precisamente il MediaTek Dimensity 7300X, octa-core con una frequenza di clock massima 2,5GHz, oltre ad una GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle una configurazione più che valida ed allineata con le aspettative dei consumatori. Le dimensioni del pannello interno sono di 6,9 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED (che quindi può oscillare il refresh rate tra 1 e 120Hz), per una densità di 413 ppi ed oltre 16 milioni di colori. Esternamente, invece, è presente un piccolo pannello da 3,6 pollici di diagonale, un P-OLED con risoluzione di 1056 x 1066 pixel.

Amazon spettacolare con le nuove offerte speciali per tutti: anche su Motorola Razr 50

Il risparmio applicato direttamente sull’acquisto di Motorola Razr 50 vi farà letteralmente sognare, proprio perché in questi giorni gli utenti si ritrovano a non dover più pagare 899 euro per l’acquisto del modello top di gamma delle precedenti generazioni, ma possono approfittare dello sconto automatico del 47%, che lo porta a costare solamente 477,99 euro. Per l’acquisto andate subito qui.