Fastweb rivoluziona la connessione mobile

Fastweb Mobile continua a fare parlare di sé. L’ operatore semi virtuale lancia infatti una soluzione conveniente e ricca di vantaggi per chi cerca un servizio affidabile e senza sorprese. L’offerta include 150GB di traffico internet, anche in 5G, con minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS. Il tutto a un costo fisso di 8,95€ al mese, senza vincoli di durata o penali in caso di recesso. Un servizio pensato per chi desidera massima libertà e una navigazione sempre fluida, grazie alla copertura di rete ad alta velocità.

Innovazione e sostenibilità: l’impegno di Fastweb

L’attivazione della promo Fastweb è semplice e immediata. Tutta la procedura infatti può essere completata in sicurezza tramite SPID o CIE, senza necessità di recarsi in negozio. In più, è possibile scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, entrambe disponibili con un contributo di 10€. Fastweb garantisce anche la spedizione gratuita della SIM, eliminando qualsiasi costo nascosto. A rendere l’offerta ancora più competitiva è il WiFi-Calling. Ovvero un servizio che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la connessione internet.

Oltre a fornire un servizio di alta qualità, Fastweb si impegna attivamente nella sostenibilità. La compagnia infatti ha lanciato la sua EcoSIM, realizzata al 100% con materiali riciclati, riducendo così l’impatto ambientale. Il suo obiettivo per il 2035 è piuttosto ambizioso. In quanto l’ azienda si propone di raggiungere il traguardo del “Net Zero Carbon”, abbattendo le emissioni di CO₂ del 90%.

Tanti altri vantaggi inclusi

Fastweb non si limita però solo alla connettività, ma investe anche nella formazione digitale. Con la Fastweb Digital Academy, ad esempio, i clienti possono accedere gratuitamente a corsi dedicati alle professioni del futuro. Poiché avranno la possibilità di sviluppare competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro. In più per chi sceglie di abbinare FastwebMobile all’offerta Casa Light, è previsto un prezzo agevolato per la connessione domestica, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese.

A completare l’esperienza vi è l’App MyFastweb. La quale consente di gestire in modo semplice e intuitivo tutti i servizi, dal controllo del credito alla ricarica. Con Fastweb Protect, poi, è possibile navigare in sicurezza grazie a strumenti avanzati di protezione contro minacce informatiche e frodi digitali.