È passato quasi un anno da quando Apple ha riconosciuto il problema delle sveglie che non suonano sugli iPhone, promettendo di trovare una soluzione. Eppure, quella soluzione sembra non essere arrivata. Gli utenti continuano a segnalare il malfunzionamento della funzione Sveglie dell’app Orologio su Reddit, dove molte persone lamentano ancora disagi legati agli allarmi che non suonano come dovrebbero.

Sveglia di Apple, una qualità che stenta ad arrivare

Chi ha riscontrato il problema racconta storie molto diverse, ma tutte legate dallo stesso filo conduttore: la sveglia di iPhone non funziona come dovrebbe. C’è chi segnala ritardi impressionanti, come una sveglia impostata per le 10:30 che suona solo alle 12:42, due ore e mezza dopo. Altri utenti parlano di sveglie che partono senza fare alcun suono o vibrazione, rimanendo “silenziose” anche per 40 minuti. Addirittura, qualcuno ha riscontrato ritardi enormi, fino a dieci ore. Il problema sembra non dipendere dalla versione di iOS, e interessa sia iOS 17 che iOS 18. È davvero un peccato che Apple non sia riuscita a risolvere il problema in tempo, specialmente considerando che il passaggio da iOS 17 a iOS 18 sarebbe stato l’occasione perfetta per sistemare la situazione e riportare la funzionalità della sveglia a uno standard di affidabilità che gli utenti si aspettano.

A fronte di questi disagi, alcuni hanno cercato soluzioni fai-da-te, come disattivare la funzione Rilevamento sguardo, che si trova nelle impostazioni di Accessibilità. Questa funzione fa sì che l’iPhone rilevi quando lo sguardo dell’utente è rivolto verso il dispositivo e, in base a questo, regoli alcune azioni, come l’oscuramento dello schermo o il volume delle notifiche. Alcuni pensano che il problema della sveglia sia legato proprio a questo, con iPhone che, percependo erroneamente la presenza dell’utente, scatti la sveglia in modo silenzioso o quasi. Tuttavia, chi ha tentato questa soluzione ha spesso visto fallire il tentativo di risolvere il malfunzionamento.

Apple, interpellata sulla vicenda, non ha ancora fornito risposte ufficiali, lasciando i propri utenti in attesa di una soluzione che sembra tardare troppo a arrivare. Nel frattempo, la situazione resta irrisolta e i problemi con la sveglia continuano a compromettere l’affidabilità di uno degli strumenti più usati di sempre.