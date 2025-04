Fastweb: l’app MyFastweb si aggiorna con nuove funzioni e PayPal più rapido

Chi utilizza Fastweb come gestore, sarà felice di sapere che è arrivato un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale. MyFastweb, sia su iOS che su Android, ora è migliorata e consente una gestione migliore degli abbonamenti di rete fissa e mobile. Innanzitutto c’è l’opportunità di pagare con PayPal in maniera rapida ed affidabile, proprio come richiesto da diversi utenti in precedenza.

MyFastweb si aggiorna: ecco pagamenti più rapidi ed intuitivi con PayPal

Il miglioramento riguarda sia le ricariche del credito che il pagamento delle fatture, con un sistema più fluido che riduce i passaggi e rende l’esperienza complessiva più pratica. Si tratta di un passo avanti importante per chi preferisce gestire tutto tramite smartphone, senza dover passare da browser o sportelli fisici.

Supporto anche per chi viaggia

Il nuovo update introdotto da Fastweb per iOS e Android, vede nell’applicazione una modifica al funzionamento della sezione “Viaggi all’estero?”. Questa, pensata per offrire al pubblico informazioni e assistenza in caso di viaggi all’estero, ora è nettamente più intuitiva. Adesso infatti è più semplice controllare le tariffe, attivare promozioni dedicate o chiedere supporto in caso di bisogno.

Un’app sempre più completa

Negli ultimi mesi, MyFastweb è diventata uno strumento sempre più utile per chi ha un abbonamento con l’operatore. L’app permette di:

Seguire lo stato di attivazione della linea;

Configurare il modem e attivare funzionalità come Alexa Built-In ;

Monitorare traffico dati e credito residuo ;

Ricaricare la SIM direttamente dal telefono.

Tra le funzioni già introdotte in passato ricordiamo anche la possibilità di richiedere il trasloco della linea fissa, assegnare un nome personalizzato alle proprie linee (fisse o mobili) e gestire in autonomia molti aspetti del proprio contratto.

Completano il quadro il contatto diretto con il servizio clienti, la possibilità di visualizzare le promozioni attive e una mappa aggiornata per trovare negozi Fastweb e Vodafone nelle vicinanze.