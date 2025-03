Fastweb: novità in arrivo per modem libero e FTTH

L’AGCOM ha approvato la proposta di impegni presentata da Fastweb nell’ambito del procedimento sanzionatorio n. 3/24/DTC. Quest’ultimo, avviato nel maggio 2024, contestava all’operatore il mancato rispetto del diritto degli utenti alla libera scelta delle apparecchiature per l’accesso ad internet. La delibera n. 56/25/CONS sancisce l’obbligo per Fastweb di implementare una serie di misure volte a correggere le presunte irregolarità. Ed anche migliorare la trasparenza e la qualità del servizio per gli utenti.

Fastweb: dettagli sul procedimento approvato dall’AGCOM

L’operatore si impegna a garantire agli utenti la possibilità di utilizzare un proprio modem. Ciò senza penalizzare le prestazioni rispetto a quando si usano i dispositivi forniti direttamente dalla compagnia. Tra le azioni approvate, Fastweb ha previsto un upgrade gratuito della banda per i clienti su rete FTTH che utilizzano un modem proprio. Inoltre, verrà effettuata la sostituzione gratuita dell’ONT per agevolare l’uso di dispositivi di terze parti. Inoltre, sarà garantito un rimborso automatico una tantum per i clienti coinvolti nell’upgrade. Quest’ultimo verrà accreditato direttamente in fattura.

Allo stesso tempo, sono previsti miglioramenti nella trasparenza informativa. Ciò con aggiornamenti nel sito web e nell’area clienti riguardanti la possibilità di utilizzare modem alternativi e le procedure per esercitare tale diritto. Fastweb adotterà un algoritmo predittivo per analizzare i dati di telemetria e prevenire eventuali disservizi tecnici. Verrà, inoltre, introdotto un nuovo indicatore chiave di prestazione (KPI). Quest’ultimo ha il compito di monitorare i reclami relativi alla libertà di scelta del modem, con inserimento nella relazione annuale sulla qualità dei servizi. Per garantire il rispetto degli impegni, verrà istituita un’unità di monitoraggio indipendente. Quest’ultima sarà incaricata di verificare l’attuazione delle misure per un periodo di 12 mesi.

Con tale decisione, AGCOM ribadisce l’importanza della libera scelta delle apparecchiature terminali. Ciò garantendo agli utenti una maggiore trasparenza e una qualità del servizio più elevata. Il tutto in linea con i principi di concorrenza e tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni.