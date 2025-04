Chrome: in arrivo nuove estensioni per Android

Google Chrome su Android sta per ricevere un’importante novità. Si tratta del supporto per le estensioni. Fino ad ora tale funzionalità è stata esclusiva della versione desktop del browser. Ora sta per arrivare anche nella versione mobile. Suddetta evoluzione si inserisce in un contesto più ampio in cui Google sembra intenzionata a potenziare l’ecosistema Android. Si tratterebbe di un passo importante verso la creazione di un ambiente più integrato e competitivo. Capace di sfidare altre soluzioni come quelle di Apple.

Novità in arrivo su Google Chrome

A supporto di tali voci, Mishaal Rahman ha testato una versione “desktop” di Chrome per Android su un tablet. Ciò grazie ad alcune modifiche apportate al codice di Chromium. Tali cambiamenti hanno permesso l’installazione manuale delle estensioni del browser tramite file .crx, aprendo la porta alla sperimentazione di nuove funzionalità. Rahman ha mostrato con successo l’uso di alcune estensioni famose come Dark Reader, Keepa e uBlock Origin. Eppure, non tutte le estensioni hanno funzionato correttamente, segno che l’integrazione delle estensioni è ancora in fase embrionale.

Secondo Rahman, il team di sviluppo di Google si sta concentrando prima sull’implementazione dell’installazione di base delle estensioni. Solo una volta completato tale passaggio, si procederà con l’ottimizzazione della funzionalità. Ciò probabilmente con l’aggiunta del Chrome Web Store per semplificare l’installazione delle estensioni. Tali versioni di Chrome “desktop” per Android non sono ancora disponibili al pubblico. Possono essere scaricate esclusivamente dal server di download di Google e non offrono alcune delle funzionalità standard di Chrome.

Non è ancora chiaro se e quando Google intenda rilasciare ufficialmente tale versione di Chrome con estensioni per smartphone e tablet. Né se il progetto sarà mai esteso alla versione mobile tradizionale. Eppure, l’idea di portare le estensioni su Android potrebbe segnare un cambiamento importante nel panorama del mobile browsing. Offrendo agli utenti un controllo ancora maggiore sul loro ambiente digitale. Proprio come avviene sui computer desktop.