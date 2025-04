Google Presentazioni si aggiorna: arriva una nuova barra laterale

Google Presentazioni è una delle applicazioni più utilizzate al giorno d’oggi. Poiché estremamente utile per la realizzazione di slide e documenti visivi. Ma ora si arricchisce ancora con una nuova funzionalità pensata per migliorare l’esperienza degli utenti. Il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio di un aggiornamento che introduce una barra laterale nuova. La quale è stata ideata per rendere più semplice l’accesso agli strumenti principali e velocizzare l’intero processo di creazione di un progetto.

Google Presentazioni: nuove funzionalità per arricchire le presentazioni

Come spiegato nel blog ufficiale di Google, tale novità permette di trovare rapidamente le opzioni necessarie. Eliminando così la necessità di navigare tra i vari menu. La nuova interfaccia offre un accesso diretto ai modelli preimpostati, che aiutano a strutturare le presentazioni in pochi clic. Oltre che a strumenti avanzati come la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale. In più, sarà più semplice integrare il proprio feed video nelle slide o registrare una presentazione per condividerla successivamente. Insomma, grazie a questa innovazione, la produttività e la qualità delle presentazioni realizzate con l’app miglioreranno sensibilmente.

Oltre a semplificare l’uso delle funzioni esistenti, la barra laterale introduce due strumenti completamente nuovi. Il primo offre agli utenti un vasto archivio di immagini stock di alta qualità, comprese GIF, adesivi e illustrazioni dal web, da inserire direttamente nelle proprie slide. Tale opzione amplia le possibilità creative e consente di arricchire graficamente le presentazioni senza dover cercare contenuti esterni.

Il secondo strumento invece, aggiunge una libreria di contenuti preformattati. La quale include citazioni, agende, statistiche chiave e altri elementi utili per strutturare al meglio il materiale. Insomma, un’ altra novità interessante creare presentazioni accattivanti e professionali in modo più rapido e intuitivo.

Il lancio dell’aggiornamento è attualmente in corso. Ma potrebbe essere necessario attendere fino a due settimane affinché tutti possano accedere alla nuova barra laterale. Per quanto riguarda le due funzionalità inedite, queste saranno disponibili per tutti gli utenti Google Workspace e per chi possiede un account Google personale con impostazioni di lingua in Inglese (Stati Uniti).