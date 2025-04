Android Auto 14.0: novità al volante ed AI con Gemini di Google

La versione 14.0 di Android Auto è in fase di distribuzione globale, dopo un primo periodo di test riservati. Nessun cambiamento evidente, nessun effetto speciale. Eppure, proprio in questa calma apparente, si nasconde qualcosa di grande. Secondo quanto riportato online, l’aggiornamento è ora disponibile per la maggior parte degli utenti. Nessuna rivoluzione grafica, nessuna nuova funzione appariscente. Ma allora, perché tutto questo interesse? Dietro l’apparente immobilità, si cela un lavoro profondo di ottimizzazione e stabilità, pensato per risolvere problematiche specifiche. Un miglioramento invisibile ma fondamentale. Chi guida ogni giorno sa quanto anche un solo bug possa fare la differenza e Google, ancora una volta, agisce.

Assistente, giochi, HVAC e una misteriosa icona con l’aggiornamento Android

C’è un dettaglio nell’aggiornamento Android che ha acceso la curiosità degli utenti più attenti: l’icona del microfono, quella usata per attivare Google Assistant, è cambiata. Ora è interamente bianca. Un piccolo segnale, apparentemente insignificante, ma sufficiente a far pensare all’arrivo di Gemini AI. Si tratta solo di un restyling? Oppure è un indizio concreto dell’integrazione imminente dell’intelligenza artificiale conversazionale di Google? Le prove nel codice sembrano confermare la seconda ipotesi. Saremo presto in grado di parlare con l’auto in modo davvero naturale? Chi lo sa.

Un’interazione più umana, più intuitiva, più sicura, futuristica alla Kit di Supercar? Questo promette Gemini o quasi. Un salto generazionale rispetto a Google Assistant. E Android Auto sembra già pronto ad accoglierlo. L’aggiornamento di Android Auto 14.1 Beta, già avvistato da alcuni, ha portato con sé un’inaspettata novità: il supporto ai giochi. Titoli come Angry Birds 2 e Beach Buggy sono già comparsi. Fantasia o futuro in arrivo? Anche i controlli HVAC sembrano vicini all’integrazione, trasformando il display dell’auto in un vero centro di comando. Poi c’è quella curiosa icona dell’app Google spuntata nella beta. Un errore? Un test? O un segnale da interpretare? Google non lascia mai nulla al caso. Forse non si tratta di dettagli, forse ogni elemento è parte di un disegno più ampio.