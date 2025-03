Android Auto 14 disponibile: novità e miglioramenti

Android Auto si aggiorna ancora. La versione 14, rilasciata in beta appena dieci giorni fa, è già disponibile nella sua veste stabile. Il ritmo con cui Google porta avanti gli sviluppi dimostra il suo impegno per migliorare costantemente l’esperienza di guida con il sistema di intrattenimento. L’aggiornamento segue il rilascio della versione 13.9, avvenuto pochi giorni prima, e punta a garantire un funzionamento sempre più fluido e affidabile.

Il documento ufficiale sulle modifiche apportate non fornisce dettagli approfonditi. Ma gli utenti possono aspettarsi i soliti miglioramenti delle prestazioni e la correzione di bug. Un’analisi del codice dell’app svela però alcune novità interessanti. Tra queste infatti, vi è l’integrazione di Gemini. Ovvero l’intelligenza artificiale di Google che sembra pronta a sostituire l’attuale GoogleAssistant. Alcune stringhe di codice confermano proprio questa transizione. Facendo pensare che il lancio possa essere imminente.

Gemini e nuove funzioni: cosa cambia per gli utenti di Android Auto?

L’arrivo di Gemini potrebbe rappresentare un cambiamento importante per Android Auto. Il codice dell’aggiornamento menziona espressamente la frase “Gemini è ora l’assistente AI personale nella tua auto”. Sono quindi confermate chiaramente le intenzioni di Google. Oltre a questa implementazione, si fa riferimento anche a una possibile variante chiamata “GeminiLive”. Anche se i dettagli sul suo funzionamento restano ancora sconosciuti.

Ma non è l’unica novità. Alcuni file scoperti nell’APK suggeriscono miglioramenti ai controlli multimediali, con un possibile supporto per la radio HD. In più, si parla di nuovi comandi dedicati allo sbrinamento e alla climatizzazione, che si aggiungeranno alle funzionalità già presenti. Anche Google Maps potrebbe ricevere aggiornamenti specifici per migliorare l’integrazione con Android Auto.

Per ora, queste funzioni non sono ancora attive. Ma la loro presenza nel codice lascia pensare a un rilascio non troppo lontano. I più impazienti potranno già scaricare manualmente Android Auto 14 tramite APK Mirror. Mentre chi preferisce la modalità tradizionale può attendere l’aggiornamento automatico dal Google Play Store. Nel frattempo, resta alta l’attenzione anche su CarPlay, con Apple che ha da poco introdotto una nuova disposizione a tre righe per le app.