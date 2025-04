Amazon Nova Act: un nuovo agente AI effettua operazioni al posto tuo

Amazon ha deciso di compiere una mossa davvero innovativa nel settore dell’intelligenza artificiale. Sfruttando il periodo denso di aggiornamenti e novità interessanti, il colosso annuncia l’arrivo di Amazon Nova Act, uno strumento che si pone l’obiettivo di rendere Alexa ancora più intelligente e che intensifica il rapporto tra gli utenti e la rete.

Amazon Nova Act: l’agente AI potenzia Alexa e svolge compiti al posto degli utenti

L’agente AI di Amazon rappresenta un risultato meritevole di attenzione, soprattutto per quelle che potrebbero essere le conseguenze della sua implementazione su dispositivi come Alexa. Amazon ha infatti presentato Nova Act come un agente in grado di eseguire semplici operazioni al posto degli utenti. È in grado di navigare in rete e consultare pagine differenti effettuando operazioni, come: cliccare sui link e selezionare informazioni. La sua integrazione su Alexa+ potrebbe rappresentare un’innovazione vera e propria, che permetterà agli utenti di ottenere molti più vantaggi dal loro assistente vocale.

Non è chiaro quanto sarà necessario attendere prima del rilascio ufficiale di Nova Act in Alexa+. La tecnologia si trova in fase di sviluppo e vede tra i suoi creatori personaggi precedentemente impiegati presso OpenAi, colosso che Amazon si propone così di sfidare per affermarsi in un settore che lo vede protagonista. Quella di Amazon, infatti, è una mossa da contestualizzare tenendo anche conto del recente annuncio da parte di Anthropic riguardo l’introduzione della funzionalità di ricerca sul web del suo modello Claude e delle innumerevoli novità annunciate da Google. Per Amazon si tratta del raggiungimento di un livello ancora più avanzato che potrebbe permetterle di ottenere un riconoscimento non indifferente nel settore dell’IoT (Internet of things). Gli sviluppatori interessati possono già testare gli strumenti del colosso per realizzare i loro prototipi: basterà accedere al sito nova.amazon.com per ottenere un SDK di Nova Act.