Qualcomm: annunciata una nuova acquisizione nel settore AI

Qualcomm ha rilasciato un annuncio interessante. Quest’ultimo riguarda l’acquisizione di MovianAI, ex divisione di VinAI. Lo scopo dell’azienda è migliorare la propria esperienza. Potenziando il settore di ricerca e sviluppo nell’intelligenza artificiale. Tale operazione segna un passo importante nell’integrazione di tecnologie avanzate basate su modelli generativi. Ciò all’interno dei dispositivi di consumo. Ed anche nelle soluzioni software-defined. Grazie a tale acquisizione, Qualcomm potrà sfruttare il know-how di MovianAI per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale in smartphone, computer e veicoli software-defined.

Qualcomm: novità utili per il settore dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti chiave dell’accordo è l’ingresso in Qualcomm del Dr. Hung Bui. Si tratta del fondatore e amministratore delegato di VinAI. Con un passato in Google DeepMind e una consolidata esperienza nello sviluppo di modelli AI personalizzati, Bui guiderà il team MovianAI all’interno di Qualcomm. Contribuendo alla creazione di nuove soluzioni innovative. Con l’integrazione del team di MovianAI, Qualcomm rafforza il suo impegno nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ciò con una particolare attenzione alle applicazioni su larga scala.

Jilei Hou, vicepresidente senior per l’ingegneria di Qualcomm Technologies, ha sottolineato come l’acquisizione sia in linea con la strategia del gruppo. Il cui obiettivo è investire nella ricerca per lo sviluppo di soluzioni AI di prossima generazione. L’esperienza e il talento del team MovianAI consentiranno a Qualcomm di ampliare le proprie capacità di progettazione. Fornendo così tecnologie all’avanguardia a diversi settori industriali.

Anche il Dr. Hung Bui ha espresso entusiasmo per la nuova fase della sua carriera. Quest’ultimo ha affermato che il suo team è pronto a contribuire alla missione di Qualcomm. L’obiettivo comune è sviluppare soluzioni AI scalabili ed efficienti. Opzioni che possono essere applicate ad una vasta gamma di dispositivi e settori. Dal mobile computing all’automotive. Tale acquisizione conferma il ruolo di Qualcomm come protagonista nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. E non solo. L’azienda si impegna anche nella creazione di soluzioni che definiranno il futuro del settore tecnologico.