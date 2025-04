PS5 che va a scatti ? Tranquilli, non siete gli unici

Recentemente Sony aveva conquistato l’attenzione di tutti grazie ad un aggiornamento di PlayStation 5, In entrambe le varianti, che introduceva il supporto al VRR, una tecnologia sostanzialmente che abilitava l’utilizzo di un refresh rate variabile, cosa che ovviamente consente alla console di alleggerire il carico di lavoro utilizzando un elevato numero di hertz solo quando realmente necessario, il tutto ovviamente solo su schermi compatibili con tale tecnologia, per intenderci si tratta della medesima tecnologia utilizzata sugli schermi di iPhone Pro che consentono al telefono di variare tra 1Hz e 120 Hz.

Non funziona benissimo

A quanto pare, però, basandoci su quanto dichiarato dalla community su Reddit, tale funzionalità non sta comportandosi nel verso giusto, tanti utenti stanno infatti riscontrando dei fenomeni di stuttering Durante le sessioni di gioco, ovvero degli scatti che si verificano periodicamente durante l’utilizzo dei propri titoli con questa funzionalità abilitata, nello specifico i titoli più affetti sembrano essere Hogwarts Legacy, Elden Ring, The Last of Us Parte 2 e Kingdom Come: Deliverance 2.

Non è tutto però, il fenomeno non si presenta subito bensì all’incirca dopo 20 minuti di utilizzo del titolo con la funzionalità abilitata e con una frequenza costante di otto secondi, ciò non crea grossi problemi se si utilizzano giochi con un ritmo tutto sommato tranquillo ma allo stesso tempo può risultare decisamente più problematico sia a coloro che hanno un occhio particolarmente sensibile a questi dettagli, sia coloro che magari utilizzano giochi molto frenetici come gli sparatutto magari competitivi.

Sicuramente si tratterà di un problema legato all’aggiornamento che ha introdotto questa funzionalità che Sony dovrà correggere con un ulteriore update correttivo, il vero problema è che attualmente l’azienda non ha riconosciuto ufficialmente la problematica e dunque non sappiamo se sottobanco ci stia già lavorando o se ancora deve effettivamente mettere gli sviluppatori al lavoro per poter risolvere il problema.