Cosa è andato storto con il razzo Spectrum di Isar Aerospace?

Doveva essere un momento storico per l’Europa spaziale, ma si è trasformato in una scena da film, con fumo, fiamme e un razzo fuori controllo nel cielo della Norvegia. Domenica mattina, tutti gli occhi erano puntati sullo spazioporto di Andøya, il primo del continente a sorgere così a nord, sulle coste gelide del Mare di Norvegia. A tentare l’impresa era Isar Aerospace, una startup tedesca che da anni lavora in silenzio per diventare il nuovo grande nome dei lanci spaziali europei. Il suo razzo, Spectrum, era pronto al debutto: 28 metri di tecnologia e ambizione, progettato per portare fino a 1.000 kg in orbita.

Isar Aerospace e il razzo distrutto

Il countdown è partito, l’atmosfera tesa ma carica di aspettative. E poi: accensione dei motori, distacco dalla rampa… e dopo appena 18 secondi, qualcosa è andato storto. Molto storto. Il razzo ha iniziato a roteare in modo incontrollato, ha perso quota e si è schiantato sul terreno ghiacciato, esplodendo in una palla di fuoco sotto gli occhi increduli di chi sperava di assistere al primo passo di una nuova era.

Fortunatamente, Spectrum era vuoto—nessun satellite a bordo, nessun carico prezioso da salvare. Questo volo era pensato solo come test, un’occasione per raccogliere dati e osservare come si comportava il razzo in volo. Una prova generale, insomma. E per quanto spettacolare sia stato l’epilogo, non è detto che sia un fallimento completo. I dati raccolti, anche in caso di incidente, possono diventare la chiave per fare meglio al prossimo tentativo.

Nessun danno alle strutture del nuovo spazioporto, che era stato inaugurato da poco proprio per accogliere operazioni di questo tipo. L’accordo con l’Agenzia Spaziale Norvegese per future missioni commerciali resta valido, almeno per ora. Il piano è portare in orbita i satelliti del programma Arctic Ocean Surveillance entro il 2028, ma bisognerà vedere se questa battuta d’arresto influenzerà i tempi.

Insomma, non è andata come sperato, ma chi lavora con lo spazio lo sa bene: ogni lancio è un rischio, e ogni esplosione un passo verso il prossimo successo.