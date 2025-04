Motorola Edge 50 è SCONTATO di 230 euro su Amazon solo oggi

Motorola Edge 50 è uno smartphone che appartiene alla fascia media della telefonia mobile, un prodotto completo in ogni sua parte che innalza notevolmente il livello qualitativo, senza andare a toccare minimamente il prezzo di vendita finale stesso. Le sue dimensioni sono di 160,8 x 72,4 x 7,79 millimetri di spessore, con un peso di 180 grammi, è un dispositivo che può essere facilmente trasportato ovunque vogliate, basta metterlo in tasca e spostarlo a piacimento, in quanto può stare tranquillamente nel palmo di una mano.

Il suo display, nonostante le ridotte dimensioni, è comunque da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, tecnologia P-OLED con una densità di pixel sufficientemente elevata, pari a 446 ppi, ed anche 120Hz di refresh rate con 16 milioni di colori, per protezione Gorilla Glass contro urti e graffi di vario genere. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 AE, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz e GPU Adreno 644, a rendere complessivamente l’esperienza più che valida, essendo una configurazione che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile).

Motorola Edge 50, la promozione che tutti stavano aspettando su Amazon

L’acquisto di Motorola Edge 50 porta con sé un risparmio davvero notevole per l’utente medio, infatti il consumatore non deve più investire i 599 euro previsti in origine per il suo acquisto, ma può fare affidamento su uno sconto del 38%, applicato in modo totalmente automatico, fino a scendere a soli 347,02 euro. Il prezzo finale di vendita è comprensivo della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre al suo essere completamente sbrandizzato, il che permette a tutti i consumatori di poter facilmente godere delle sue prestazioni. Per l’acquisto collegatevi qui.