WhatsApp: ora le videochiamate sono pericolose per tutti

Negli ultimi tempi WhatsApp purtroppo è diventato un luogo meno sicuro rispetto a prima, la colpa purtroppo è dei truffatori e delle truffe online che stanno esplodendo da diverso tempo all’interno della nota piattaforma di messaggistica, i truffatori infatti da diverso tempo ormai sfruttano WhatsApp per colpire gli utenti senza preavviso con messaggi studiati per trarli in inganno e soprattutto per portarli a compiere determinati errori con le loro stesse mani.

Purtroppo i truffatori ovviamente ogni giorno cercano di inventare nuovi metodi sempre più efficaci per ingannare le vittime e portarle a sbagliare, WhatsApp infatti è solo uno strumento che viene sfruttato per toccare quante più vittime possibili ma il modus operandi fa sicuramente la differenza, nello specifico l’ultima truffa entrata in circolazione in Italia che sta colpendo tantissime persone sfrutta le videochiamate e risulta davvero efficace e soprattutto irrimediabile, scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona per riuscire a difenderci non appena il pericolo ci si para davanti.

La truffa bancaria per eccellenza

Questa nuova truffa esordisce con un semplice messaggio all’interno del quale i truffatori si spacciano per la banca di riferimento della vittima, la contattano con la scusa di dover recapitare un messaggio a carattere urgente soffermandosi sul fatto di dover effettuare una video chiamata a per poter consegnare l’avviso, così facendo non solo inducono la vittima ad avviare questa video chiamata, ma dopo la convincono anche ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso nella sua piattaforma Internet banking, così facendo ovviamente i truffatori possono entrare in possesso delle credenziali ed entrare al loro piacimento all’interno della pagina personale, dalla quale potranno poi svuotare il conto della vittima in pochi passi.

Se anche voi doveste ricevere un messaggio di questo genere, la cosa migliore da fare e risulta non rispondere e ovviamente bloccare l’utente che cerca di entrare in contatto con voi.