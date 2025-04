Amazon REGALA il Samsung Galaxy A16 con quest’offerta assurda

Volete uno smartphone gratis? allora dovete subito correre su Amazon perché è attualmente attiva una promozione più unica che rara, infatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul Samsung Galaxy A16 senza spendere nemmeno un centesimo. Lo sconto viene applicato in automatico sul modello, a patto che venga acquistato in combinazione con un altro prodotto della stessa azienda.

Per raggiungere lo scopo prefissato con il titolo dell’articolo, difatti, il consumatore non deve fare altro che prima acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone top di gamma che di base viene commercializzato al prezzo di 1619 euro, ma che oggi può essere vostro con una promozione molto speciale che lo sconta di 200 euro, fino a scendere a soli 1419 euro. Effettuando l’acquisto direttamente a questo link, infatti, vi si apriranno le porte di ricevere in automatico, ed a costo completamente azzerato, il Samsung Galaxy A16.

Se volete essere sicuri di ricevere ogni giorno i codici sconto Amazon gratis, e scoprire periodicamente le migliori offerte esclusive, andate subito su questo canale Telegram interamente dedicato ad Amazon.

Samsung Galaxy A16 regalato su Amazon

Volendo invece acquistare da solo il Samsung Galaxy A16, infatti, dovete sapere che il suo prezzo di vendita attuale sarebbe di 189 euro, cifra non particolarmente elevata, ma comunque che può essere fortemente risparmiata con l’acquisto del modello precedente. La sua scheda tecnica parla di un device con display da 6,7 pollici di diagonale, risoluzione FullHD+, ed anche una configurazione che prevede 4GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile con microSD). La batteria è da 5000mAh, un componente più che sufficiente per riuscire a garantire una autonomia complessiva valida, in quanto si può tranquillamente pensare di utilizzare il device anche per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.