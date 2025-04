Google Pixel 10: lo smartphone avrà un teleobiettivo periscopico

La nuova generazione di Google Pixel è uscita allo scoperto quasi nella sua totalità attraverso anticipazioni che hanno riportato anche alcune immagini abbastanza dettagliate. Le notizie apparse in rete in queste settimane hanno offerto la possibilità di osservare quelli che saranno i dettagli del prossimo Google Pixel 10 Pro Fold e del Google Pixel 10 Pro ma adesso l’attenzione si sposta sul modello base della nuova serie del colosso di Mountain View. Da quanto trapelato, infatti, per la prima volta avremo a disposizione un Pixel 10 con tre sensori fotografici.

Google Pixel 10: il dispositivo avrà un terzo sensore fotografico

Quanto emerso finora sui Google Pixel 10 ha destato non poca delusione per via delle scarse novità attese. Dal punto di vista estetico i dispositivi di nuova generazione non presentano grandi cambiamenti ma non possiamo ancora ritenere certa la mancanza di aggiornamenti. Le immagini trapelate non sono state diffuse dalla stessa Google ma sono semplicemente la rappresentazione visiva di tutte le ipotesi diffuse in rete fino a questo momento. Nonostante ciò, quanto appreso sui prossimi dispositivi lascia pensare che il design non sarà rinnovato se non per via di alcune migliorie pensate dall’azienda.

Le immagini danno però prova di un dettaglio ancora più interessante e funzionale che coinvolge la versione standard dei dispositivi Pixel. È possibile notare, infatti, la presenza di un terzo sensore fotografico che quasi certamente sarà un teleobiettivo periscopico. Nel complesso, dunque, il dispositivo potrebbe accogliere un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 11 MP. L’inserimento del nuovo sensore avrà costretto Google a un compromesso che palesa le differenze rispetto al modello rilasciato lo scorso anno, il quale presenta un sensore ultra grandangolare da 48 MP. In termini di qualità fotografica non sappiamo ancora se la novità avrà un gran successo ma l’accostamento alle funzionalità garantite da Gemini sarà sicuramente il punto di forza del colosso.