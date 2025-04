Steam Deck si blocca: Valve finalmente risolve il problema

Uno dei prodotti più amati per quanto riguarda il mondo delle console portatili da gioco ovviamente Steam deck, il prodotto in questione è diventato a tutti gli effetti lo standard da abbattere, dal momento che non solo garantisce prestazioni di livello assolutamente incredibile ma consente l’accesso in modo completamente nativo a tutto il catalogo dei giochi presenti all’interno della piattaforma Steam, cosa che chi mastica il settore ovviamente sa cosa significa, una platea di giochi a dir poco sterminata senza nessun tipo di limite.

Un problema

Anche la perfezione, però, per l’appunto può avere dei problemi, sembra infatti che recentemente la consoli in questione sia stata afflitta da un fastidioso bug che portava a un blocco del prodotto quando si cercava di avviare il client Steam, nello specifico il prodotto rimaneva bloccato in un loop di avvio e riavvio costante risolvibile solo spegnendo in modo forzato il prodotto, presa coscienza della problematica, Valve ha subito diretto i propri impegni per cercare di risolvere il prima possibile il fastidioso bug e ha rilasciato un update per la console dapprima nel suo canale beta e poi in forma stabile per tutti, l’aggiornamento in questione effettivamente risolve la problematica eliminando il problema del blocco della console.

Ricordatevi dunque di mantenere il prodotto sempre aggiornato all’ultima versione del suo sistema operativo, proprio per evitare in inconvenienti come questi che possono capitare a qualsiasi tipologia di prodotto, anche Steam deck può essere affetta da qualche pago ogni tanto, Dettaglio decisamente sconveniente in questo periodo che sta vedendo numerose aziende mostrare i propri prodotti di prossima generazione che ovviamente puntano a sbriciolare il monopolio che Steam ha potuto conquistare grazie al proprio prodotto portatile, il mercato infatti sta assistendo all’arrivo di nuovi modelli come Rogue Ally X o Switch 2, i quali ovviamente puntano a conquistare il mercato.