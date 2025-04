Windows 11: come installarlo senza internet, ecco la guida semplicissima

È diventato difficile farlo in quanto Microsoft ha complicato le cose, ma non è impossibile: Windows 11 senza Internet può essere installato senza alcun problema anche se il processo risulta alquanto macchinoso.

Fino a poco tempo fa, bastava conoscere un piccolo trucco per aggirare questo limite: durante la configurazione iniziale, si poteva premere Shift + F10, aprire il Prompt dei comandi e digitare oobe\bypassnro. Con questo comando, si forzava il sistema a mostrare l’opzione per creare un account locale, senza bisogno di collegarsi online.

Oggi, però, le cose sono cambiate.

Addio al vecchio trucco: Microsoft ha chiuso la porta

Abbiamo provato più volte il metodo dello script bypassnro , ma nelle ultime build Insider Preview non funziona più. Al suo posto, compare un messaggio di errore che blocca completamente la procedura.

Da Redmond spiegano che questa decisione è stata presa per migliorare “la sicurezza e l’esperienza utente”. Il risultato, però, è che oggi installare Windows 11 senza internet è molto meno intuitivo. Ma non per questo impossibile.

C’è ancora una via: il trucco del Registro di sistema

Per fortuna, esiste un nuovo metodo che consente di procedere senza account Microsoft. Lo abbiamo testato e, per ora, funziona ancora. Serve solo un pizzico di pazienza e bisogna sapere dove mettere le mani. Ecco i passaggi:

Durante la configurazione, premere Shift + F10 per aprire il Prompt dei comandi;

Digitare regedit e premere Invio per aprire l’Editor del Registro di sistema;

Andare su HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE ;

Dal menu Modifica, selezionare Nuovo > Valore DWORD (32 bit) ;

Rinominare la nuova voce in BypassNRO ;

Fare doppio clic su BypassNRO e impostare il valore a 1 ;

Chiudere tutto e riavviare il sistema.

Al termine, durante il setup, sarà possibile creare un account locale senza connessione internet.

Un metodo efficace, sperando che duri

Siamo sinceri: si tratta di una procedura non proprio alla portata di tutti. Non è complicatissima, ma potrebbe scoraggiare chi è meno esperto. Detto ciò, funziona — almeno per ora.

Come sempre in questi casi, non c’è alcuna garanzia che Microsoft non decida di bloccare anche questo sistema con i prossimi aggiornamenti. Anzi, viste le premesse, è molto probabile che accada.

Ma finché sarà possibile, modificare il Registro resta l’unica alternativa reale per chi vuole configurare un PC offline, senza account Microsoft e senza essere costretto a connettersi.

Abbiamo fatto le dovute verifiche su quanto detto all’interno di questo articolo. Come detto però potrebbero esserci dei cambiamenti in corso d’opera e tutto potrebbe dunque diventare più complicato o paradossalmente più semplice e tutto ad un tratto.