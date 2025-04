Euronics ti sorprende con lo Starbonus: sconti incredibili fino a 200€

Hai mai visto i Men in Black? Loro cancellano la memoria, ma le offerte di Euronics ti resteranno impresse! Fino al 16 aprile, puoi portarti a casa il meglio della tecnologia con sconti fino a 200€ grazie allo StarBONUS. Non è fantascienza, è realtà! Ti sei mai chiesto quanto sarebbe bello rinnovare casa senza dover piangere sul portafoglio vuoto? Questo è il momento giusto. Immagina di guardare i tuoi film preferiti su uno Smart TV OLED UHD 4K. O di fare il bucato con una lavatrice super efficiente. E se potessi anche lavorare o giocare su un notebook performante senza spendere una fortuna? Euronics ha pensato proprio a tutto. Telefoni all’ultimo grido, console irresistibili, elettrodomestici intelligenti e persino macchine da caffè per un espresso perfetto. Ti sembra un sogno? Non lo è, ma devi approfittarne prima che le offerte spariscano!

Super occasioni: tecnologia a prezzi wow con Euronics

Partiamo in grande con il Samsung Smart TV OLED UHD 4K da 48” a 899€. Se vuoi qualcosa di ancora più imponente, c’è il Hisense Smart TV Q-LED UHD 4K da 65” a 599€. E per un suono impeccabile? Basta aggiungere un buon impianto audio! Parliamo di bucato: con la Candy Lavatrice 10 Kg Classe A a 349€ o la Hisense Lavatrice 10,5 Kg Classe A da Euronics ora a costo esclusivo di appena 399€, non avrai più scuse per rimandare.

Se ami la tecnologia, il Samsung Galaxy S24 256GB solo con Euronics a 599€ ti lascerà senza parole. E per lavorare o studiare al meglio, c’è l’HP Notebook 15-FD0070NL a 649€, un portatile versatile e affidabile. Pulizie senza fatica? Il Dyson V8 Absolute è tuo per 329€. E per una pausa caffè perfetta, la Lavazza Jolie EVO BLACK costa solo 89,90€. Infine, non può mancare il divertimento: la Nintendo Switch OLED è in offerta super da Euronics a 329,99€. Perfetta per giocare ovunque! Non aspettare! Corri da Euronics e fai il pieno di offerte prima del 16 aprile! Vai qui sul sito! Iscriviti al programma Starbonus!