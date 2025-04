Apple iPad: uno sconto INEDITO ed ESCLUSIVO è attivo su Amazon

Apple iPad rappresenta il modello base su cui gli utenti possono fare affidamento nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto relativamente economico che possa garantire discrete prestazioni, permettendo al consumatore di entrare di diritto nell’ecosistema di Apple, con il minimo dispendio economico. Ad oggi il prodotto può essere acquistato in quattro colorazioni differenti, di cui però l’Azzurro, quella indicata nel nostro articolo, è sicuramente la più economica.

Nel momento in cui decidete di acquistare un tablet di casa Apple, dovete prima di tutto tenere bene a mente il quantitativo di memoria interna disponibile, difatti il consumatore si ritrova, in questo caso, a poter scegliere tra 64 o 256GB di memoria interna. Il quantitativo non è espandibile con l’ausilio di una microSD, di conseguenza resterà fisso per tutta la “vita” del prodotto, senza offrire la possibilità di modificarlo in alcun modo. Allo stesso tempo, la connettività tra cui è possibile scegliere è WiFi o WiFi + Cellular, nel primo caso il dispositivo si collegherà alla rete solo tramite il WiFi di casa, mentre con il WiFi+Cellular si avrà la possibilità di installare una SIM al suo interno, sfruttando la connessione dati (a pagamento).

Per le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, ecco qui il canale Telegram dedicato con i prezzi più bassi del momento, ed una serie di sconti da non perdere.

Apple iPad: uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Apple iPad è un prodotto comunque di fascia intermedia più che valido, viene definito tale proprio per il suo prezzo di vendita consigliato di 349 euro (ricordiamo per la versione con 64GB di memoria e solo WiFi). La decima generazione, superata in questo periodo dalla variante con Apple A16, viene scontata a soli 313,99 euro, con uno sconto effettivo del 10%, che abbassa la spesa di poco, ma che comunque uno sconto su cui fare affidamento al seguente link.