Apple: ecco alcune delle novità attese entro la fine dell’anno

Il debutto di iPhone 16e e l’arrivo di Apple Intelligence in Europa sono tra le ultime novità ad avere coinvolto Apple e adesso aumenta la curiosità su quelle che saranno le prossime mosse del colosso di Cupertino che, in seguito all’applicazione dei dazi da parte di Trump, sta registrando un calo mai registrato finora e che potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Tenendo conto degli ultimi provvedimenti attuati dal Presidente degli USA, infatti, Apple potrebbe dover attuare dei rincari non indifferenti sui suoi dispositivi che, in Italia, potrebbero raggiungere cifre esorbitanti richiedendo agli utenti circa 2500,00 euro per l’acquisto della versione Pro Max di un iPhone. Apple dovrà attuare una strategia ben strutturata per non perdere la sua clientela più affezionata, la quale sarà comunque lieta di sapere che l’azienda ha in cantiere lo sviluppo di svariate novità, tra queste: un nuovo iPad Pro con M5, una nuova applicazione chiamata Health+, la nuova generazione di iPhone 17 con aggiornamenti davvero interessanti e un iPhone Fold.

Apple a lavoro su iPad Pro, iPhone 17, Health+ e iPhone Fold

Per quanto riguarda il nuovo iPad Pro con chip M5 e la nuova generazione di iPhone 17, sappiamo già che il lancio avverrà entro la fine dell’anno. In autunno Apple lancerà entrambe le novità proponendo al suo pubblico un iPad dalle ottime potenzialità e dei melafonini decisamente rinnovati. Su questi ultimi sono emerse tantissime anticipazioni, la maggior parte relative all’inedito iPhone 17 Air, il melafonino ultra sottile che sfiderà Samsung, ma non solo. Di recente si è fatta strada la notizia per cui anche iPhone 17 Pro riceverà un interessante aggiornamento che coinvolgerà il comparto fotografico, il quale sarà totalmente rivisitato dal punto di vista estetico e costituito da nuovi sensori che permetteranno anche la registrazione di video in 8K. iPhone 17, nella sua opzione standard, inoltre, sarà il primo melafonino non Pro a ricevere la tecnologia Pro Motion.

Spostandoci un po’ più avanti con le tempistiche di debutto, Apple sembrerebbe già impegnata nello sviluppo di Health+, un’applicazione aggiuntiva che renderà l’app Salute ancora più interessante grazie all’influenza dell’intelligenza artificiale, che permetterà al colosso di proporre ai suoi utenti una sorta di assistente virtuale in grado di offrire consigli e suggerimenti personalizzati in base al monitoraggio dei parametri vitali di ognuno. Guardando al 2027, infine, è possibile ipotizzare l’arrivo dell’attesissimo iPhone Fold, lo smartphone pieghevole Apple di cui si parla ormai da parecchi anni. Le ultime indiscrezioni si soffermano sul pieghevole affermando che sarà molto simile a un iPad e che ciò potrebbe non essere un punto a favore del colosso, che dovrà convincere gli appassionati ad acquistare il suo dispositivo nonostante la predominanza di colossi rivali impegnati nel settore dei pieghevoli già da diversi anni.