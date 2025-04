Apple aggiornerà l’app Salute con un agente AI a supporto degli utenti

Apple potrebbe presto aggiornare la sua app Salute introducendo importanti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il progetto sarebbe attualmente in fase di sviluppo e consisterebbe nell’introduzione di un agente AI la cui funzione sarebbe quella di offrire supporto agli utenti come una sorta di “medico virtuale“. A fornire importanti dettagli sul progetto avviato da Apple è Mark Gurman, secondo il quale avremo modo di conoscere tutti i dettagli della nuova app entro il prossimo anno, con il rilascio dell‘aggiornamento iOS 19.4.

Apple rilascerò Salute+: una nuova versione dell’app con funzioni AI avanzate

A quanto pare, Apple potrebbe rivoluzionare l’app Salute introducendo funzioni avanzate che potrebbero offrire un supporto non indifferente agli utenti. Secondo la fonte, in questo momento il colosso di Cupertino è impegnato nello sviluppo della novità, che ha il nome in codice di Progetto Mulberry e che avrebbe tra i suoi obiettivi quello di introdurre un agente AI in grado di guidare gli utenti nella gestione dell’alimentazione. Si tratterebbe, quindi, di una guida che offrirà consigli su diete e nutrizione, che potrebbe permettere di tenere conto degli alimenti assunti tramite un diario alimentare digitale; e che potrebbe proporre suggerimenti tenendo in considerazione anche le informazioni ricavate dal monitoraggio dell’attività fisica e degli allenamenti. Inoltre, non è da escludere la possibilità che tenga conto di quanti più parametri vitali per offrire un supporto personalizzato e accurato.

Ad oggi sono ancora poche le notizie a riguardo ma l’idea potrebbe essere già in una fase avanzata della sua progettazione ed entro il 2026 dovremmo aver modo di sfruttarla nella sua totalità. Apple dovrà comunque affrontare nel migliore dei modi la gestione dei consigli da offrire ai suoi utenti, soprattutto se tenuta in considerazione la delicatezza del tema. In tal senso è opportuno sottolineare che, Apple è ben nota per la sua attenzione nei confronti del benessere degli utenti e che i suoi dispositivi in più occasioni si sono rivelati dei veri e propri salvavita.