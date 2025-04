PS4 addio: Sony prende una decisione storica per il Giappone

A quanto pare tra le fila di casa Sony è arrivato il momento di cambiare e di guardare il futuro, la nota azienda nipponica infatti ha preso una decisione dal significato di poco storico, l’arrivo ormai da parecchi anni di PS5 con il conseguente recente arrivo della sua versione pro, hanno portato l’azienda a decidere di interrompere in via definitiva la produzione di tutti i modelli di PlayStation 4 sul suolo giapponese, una scelta tutto sommato, comprensibile e pronosticabile dal momento che ormai la console non gode di un supporto in termini di videogiochi, tale da renderla conveniente in termini di produzione.

La fine di un’era

Si tratta di una decisione certamente dolorosa che mette la parola fine ad un’epoca gloriosa per la nota azienda giapponese dal momento che la console in questione ha raccolto nel corso della sua storia davvero tantissimi consensi che l’hanno portata a vendere la bellezza di 117 milioni di unità, un valore davvero impressionante che la inserisce senza dubbio nell’albo d’oro di questa categoria di prodotti.

Inutile stare a dire che per chi possiede come console di riferimento tale modello, il supporto software da parte di Sony continuerà ancora per un po’ di tempo dal momento che quest’ultima rilascerà altri aggiornamenti sicuramente per almeno un altro anno, lo stesso però non possiamo dire per quanto riguarda lo sviluppo dei videogiochi che sicuramente si sposterà in favore dei modelli di generazione più recente, di conseguenza il suggerimento è quello di dotarsi di un hardware adeguato per poter giocare a tutti i giochi di ultima uscita che probabilmente non arriveranno più su PlayStation 4.

Non sappiamo se e quando questa decisione verrà estesa agli altri mercati, ma è altamente probabile che il tutto si svolgerà molto presto, per l’azienda non è più conveniente e produrre questo modello di console dal momento che ormai le vendite si sono completamente spostate in favore della sua diretta erede.