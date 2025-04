Tongtong 2.0, il robot che impara come un bambino

Immagina di avere un piccolo robot in casa. Non uno di quei gadget che rispondono a due comandi in croce, ma qualcosa di più… vivo. Uno che ti ascolta, ti parla, magari ti contraddice pure. Uno che, se gli dici di andare a dormire, potrebbe provare a trattare: “E se prima guardassimo un altro video?” Non è fantascienza—è realtà.

Tongtong 2.0 impara da sola e negozia con te

Si chiama Tongtong 2.0 ed è il nuovo prodigio dell’intelligenza artificiale svelato dalla Cina durante lo Zhongguancun Forum 2025. Creato dal Beijing Institute for General Artificial Intelligence, è la versione aggiornata di un precedente modello che aveva le capacità cognitive di un bambino di 2-3 anni. Ora? Siamo arrivati al livello di un bimbo di 5-6 anni. E chi ha a che fare con bambini sa quanto possa fare la differenza.

Ma cosa rende così speciale questo robot? Non solo interagisce con le persone in modo realistico, ma ha sviluppato una sua personalità e persino dei valori. Ad esempio, se vede una stanza in disordine, si mette spontaneamente a riordinare. Non perché qualcuno glielo abbia detto, ma perché ha interiorizzato il concetto di “pulizia”.

E poi c’è la parte più assurda: Tongtong può negoziare. Se non vuole fare qualcosa, non si limita a rifiutare, ma prova a convincerti. Ti suona familiare? Esatto, esattamente come un bambino testardo.

Ma attenzione, non è solo un giochino intelligente. Tongtong impara da sola. Non ha bisogno di essere aggiornata da remoto, ma raccoglie informazioni dal mondo, le elabora e le applica. Durante una dimostrazione, i ricercatori hanno messo un telecomando fuori dalla sua portata. Sai cosa ha fatto? Si è tolta le scarpe, ha impilato dei cuscini e ci è salita sopra per raggiungerlo. Cioè, ha improvvisato una soluzione, senza che nessuno le dicesse come.

Per allenarla, i ricercatori l’hanno inserita in un ambiente virtuale simile a un asilo, popolato da altre IA con diverse personalità. Un po’ come metterla in una scuola materna per insegnarle a interagire con gli altri. E funziona.

Ora, la domanda è: quanto manca prima che un robot del genere entri nelle nostre case? Tongtong 2.0 è ancora in fase di sviluppo, ma la strada è tracciata. E, a questo punto, il momento in cui dovremo convincere un’IA a spegnersi perché è ora di dormire non sembra più così lontano.