Samsung crede nel settore foldable, in sviluppo un quad-fold

Samsung sta investendo tempo e risorse nel settore degli smartphone pieghevoli e la gamma Galaxy Z ne è la prova. Il produttore coreano si sta preparando al debutto della nuova generazione che sarà ufficializzata in estate ma, nel frattempo, sta già pensando al futuro.

L’azienda ha in cantiere il debutto di uno smartphone dotato di una doppia cerniera che consentirà di piegare il device in tre sezioni distinte. Tuttavia, il gigante coreano sta sviluppando una soluzione più rivoluzionaria e all’avanguardia.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, Samsung sta pensando ad uno smartphone foldable piuttosto audace. Il device in questione è un quad-fold dotato di tre cerniere e quattro pannelli indipendenti.

L’unica certezza in merito a questo smartphone avveniristico è che Samsung ha depositato il brevetto. Tuttavia, non è chiaro se il device verrà effettivamente realizzato o se si tratta solo di uno modo di proteggere la proprietà intellettuale.

Samsung ha brevettato un dispositivo pieghevole quad-fold che potrebbe rivoluzionare il settore foldable per come lo conosciamo

La descrizione presente all’interno della documentazione ufficiale indica che il dispositivo avrà dimensioni notevoli una volta aperto e si richiuderà in un modo particolare. I display più esterni verranno ribaltati su quelli più interni e il tutto si chiuderà su sé stesso.

Una soluzione del genere richiede una qualità costruttiva superiore rispetto ai modelli attualmente in commercio in quanto le componenti in movimento sono più di quanto siamo abituati. Inoltre, Samsung dovrà lavorare sulla flessibilità dei display per garantire che possano essere piegati in più punti per numerose volte.

Il Samsung quad-fold, allo stato attuale sembra più un esercizio di stile che un dispositivo che potrebbe avere un seguito commerciale. Tuttavia, siamo fiduciosi che l’azienda coreana ne produrrà almeno un esemplare da presentare come concept durante uno dei prossimi eventi.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.