Scopri EVO 10 di CoopVoce: semplicità e convenienza mobile

CoopVoce ha lanciato l’offerta EVO 10, pensata per chi cerca una tariffa conveniente e senza complicazioni. Con soli 4,90€ al mese, questa offerta include 10 GIGA alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Ciò che rende EVO 10 particolarmente interessante è la promessa di un rinnovo fisso ogni mese allo stesso prezzo, senza variazioni future. Questa stabilità è un aspetto che non può passare inosservato, soprattutto considerando che molte altre compagnie tendono ad aumentare i costi con il passare del tempo. CoopVoce, invece, offre un piano chiaro, senza sorprese, e senza vincoli nascosti.

CoopVoce lancia EVO 10

Attivare l’offerta è semplice e comodo: è possibile farlo direttamente online, scegliendo se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. Se si opta per la spedizione a domicilio, il costo di attivazione è di 10€, che include anche la spedizione. Se si decide di ritirare la SIM in un punto vendita, il costo di attivazione rimane invariato. Inoltre, chi è già cliente CoopVoce può passare all’offerta EVO 10 a un costo di attivazione leggermente ridotto, pari a 9,90€.

Oltre ai vantaggi di 10 GIGA, minuti illimitati e 1000 SMS, l’offerta EVO 10 consente anche di utilizzare la SIM come hotspot, una funzione particolarmente utile per chi ha bisogno di navigare in mobilità su altri dispositivi. Non manca poi un’ulteriore comodità: l’assistenza fai-da-te tramite l’app e la chat, che permette di risolvere in autonomia eventuali problemi. Inoltre, è possibile bloccare numeri a sovraprezzo, così da evitare costi imprevisti.

In sintesi, EVO 10 si presenta come un’offerta completa e senza sorprese, ideale per chi cerca un piano semplice e trasparente, ma con tutti i servizi necessari per una connessione mobile senza pensieri. Grazie alla possibilità di attivazione online e all’opzione di ritirare la SIM nei punti vendita Coop, questa tariffa risponde alle esigenze di chi cerca una soluzione economica e flessibile.