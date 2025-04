L’algoritmo che misura l’invecchiamento del cuore con l’ECG

Immagina di fare un normale ECG, uno di quei test che tutti conosciamo e che di solito ci fanno durante una visita cardiologica. Bene, adesso pensa che grazie alla tecnologia, questo semplice esame potrebbe diventare uno strumento potentissimo per capire se rischiamo davvero un infarto o un ictus, tutto con un’accuratezza mai vista prima. Sembra una cosa futuristica, ma grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, potremmo arrivare a fare una “fotografia” del nostro cuore e capire quanto sia in forma, o se è un po’ più stanco di quanto dovremmo. E non parliamo di previsioni lontane: questa nuova tecnologia sta arrivando, ed è già pronta per fare la differenza.

Come un ECG potrebbe svelare la “vera età” del tuo cuore

Al congresso Ehra 2025 di Vienna, un team di ricercatori ha svelato questa innovazione che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di pensare alla salute del cuore. Questo algoritmo è capace di analizzare un ECG e stimare l’“età” del nostro cuore, un po’ come quando andiamo dal medico e ci chiede se ci sentiamo più giovani o più vecchi della nostra età anagrafica, ma qui la risposta è decisamente più scientifica e precisa. L’algoritmo riesce a capire se il nostro cuore sta invecchiando più velocemente o se è più giovane di quanto ci aspetteremmo in base agli anni che abbiamo vissuto.

La parte interessante è che, se il cuore è “più vecchio” di 7 anni rispetto alla nostra età, i rischi aumentano. Si parla di un 62% di rischio in più di morte e addirittura di 92% in più di eventi cardiovascolari. Ma se il nostro cuore è più giovane, i rischi si riducono in modo significativo. Insomma, l’idea che il nostro cuore possa invecchiare più velocemente del resto del corpo non è solo una metafora: è una realtà che può essere misurata e utilizzata per prevedere seri problemi di salute.

E la parte davvero pazzesca è che tutto questo potrebbe diventare una parte normale delle visite mediche di routine. Un semplice ECG potrebbe darci informazioni vitali in pochi minuti, evitando rischi futuri e dando la possibilità di intervenire prima che sia troppo tardi. Un’idea che sembra fantascienza, ma che in realtà sta già diventando parte della realtà sanitaria, con un potenziale incredibile per migliorare la nostra vita.