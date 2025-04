Google “Overview”: la ricerca diventa conversazionale con l’AI con Cerchia e Crca

Google

Google ha annunciato il debutto della funzione Overview, una nuova modalità di ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale generativa, già attiva per alcuni utenti negli Stati Uniti. Il sistema trasforma il classico elenco di link in risposte articolate e interattive, offrendo riepiloghi testuali generati dall’AI a partire da fonti attendibili. L’obiettivo è avvicinarsi a un’esperienza sempre più simile a quella di un assistente conversazionale, in linea con i trend avviati da strumenti come ChatGPT.

Overview: cosa cambia per l’utente

Con Overview, Google introduce un modello di interazione più diretto: in cima alla pagina dei risultati viene mostrato un riassunto sintetico e contestualizzato, spesso suddiviso in paragrafi e corredato da link di approfondimento. L’utente può anche interagire con l’AI, chiedendo ulteriori chiarimenti o esplorando aspetti correlati alla ricerca iniziale, tutto senza dover cliccare su altri siti.

La nuova funzione è alimentata dal modello Gemini, l’evoluzione dei precedenti sistemi AI di Google. Il sistema seleziona automaticamente fonti attendibili e aggiornate, cercando di bilanciare sintesi e precisione. Per ora Overview è disponibile in versione sperimentale negli USA, ma l’espansione ad altri Paesi è attesa entro la fine del 2024.

La ricerca si fa conversazione

Il cambiamento non è solo tecnico ma strutturale: Google sta spostando il paradigma della ricerca web da una lista di risultati statici a un’interazione più dinamica e personalizzata. L’intento è offrire risposte pronte e complete, riducendo la necessità di navigare tra più fonti. Allo stesso tempo, restano visibili i risultati classici, posizionati più in basso nella pagina.

Secondo l’azienda, Overview migliora l’esperienza soprattutto per le ricerche complesse o esplorative, dove gli utenti vogliono comprendere un tema articolato in pochi secondi. Le risposte generate non sostituiscono i contenuti originali, ma li sintetizzano, evidenziando le fonti principali.

Impatti per editori e siti web

Il nuovo approccio solleva interrogativi tra editori e produttori di contenuti, che temono una riduzione del traffico verso i propri siti. Se l’utente trova ciò che cerca direttamente nella risposta AI, potrebbe non cliccare più sui link tradizionali. Google ha assicurato che Overview sarà implementato in modo trasparente, con crediti visibili alle fonti utilizzate e opportunità per i siti di comparire nei risultati sintetizzati.

L’azienda ha dichiarato che l’obiettivo non è sostituire il web, ma renderlo più accessibile e navigabile. Tuttavia, il modello introduce un’intermediazione algoritmica più profonda, con potenziali ripercussioni sull’intero ecosistema dell’informazione online.