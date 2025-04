Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, svelato il possibile SoC del nuovo foldable

Il settore degli smartphone pieghevoli è particolarmente florido in questo momento storico. Molti produttori hanno scelto di presentare un device foldable e il maggior esponente di questa tipologia di dispositivi è certamente Samsung.

Il colosso coreano vanta nella propria linup la serie Galaxy Z che include i modelli Fold e Flip arrivati alla settima generazione. Nei prossimi mesi è previsto anche il debutto di un dispositivo pieghevole a conchiglia economico che, molto probabilmente, prenderà il nome di Galaxy Z Flip 7 FE.

Le indiscrezioni riguardanti il device si stanno intensificando e, grazie ad alcuni leaker, stanno emergendo sempre più informazioni concrete a riguardo. Entrando maggiormente nello specifico, in questi giorni sono emersi i primi render del dispositivo pieghevole.

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip7FE (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!

On behalf of @sammygurus 👉🏻 https://t.co/e8B9rX61Gi pic.twitter.com/uEsdO1GvGH

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 28, 2025