Microsoft e il nuovo Surface Laptop: l’indizio arriva da Geekbench

Microsoft sembra essere vicina al lancio di un nuovo modello della linea Surface Laptop. A confermare questa ipotesi è la comparsa di un laptop non identificato su Geekbench, la nota piattaforma di benchmark. Il dispositivo in questione potrebbe rappresentare il successore del SurfaceLaptop Go 3. Ovvero il portatile da 12,4” pensato per chi cerca un prodotto accessibile ed equilibrato.

Snapdragon X Plus e specifiche tecniche: cosa aspettarsi dal prossimo lancio di Microsoft

L’elemento più interessante emerso dal test riguarda il processore scelto per questa nuova versione. Il laptop, infatti, monta il SoC Snapdragon X Plus. Questo chip si presenta come una variante meno potente ma più economica dello Snapdragon X Elite. La strategia di Microsoft sembra quindi piuttosto chiara. L’ azienda vuole offrire un dispositivo con prestazioni adeguate alle necessità degli utenti che non richiedono una potenza troppo alta. Cerca quindi di rispondere alle esigenze di coloro che desiderano un computer affidabile ma con un buon rapporto qualità-prezzo.

Oltre al processore, Geekbench ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulle prestazioni di questo nuovo Surface Laptop. I punteggi ottenuti nei test parlano di 1.462 punti in single-core e 9.251 in multi-core. Valori che fanno pensare quindi ad un livello di potenza adeguato per l’uso quotidiano e le operazioni meno impegnative. In più, il dispositivo dovrebbe essere dotato di almeno 16GB di RAM. Una quantità che garantirebbe un’esperienza fluida anche con le funzionalità avanzate di Copilot Plus.

Nonostante le informazioni emerse, Microsoft non ha però ancora annunciato ufficialmente il laptop né fornito dettagli sulla data di lancio. La presenza nei benchmark suggerisce però che il debutto potrebbe essere imminente. Tutte le persone interessate a un Surface più economico potrebbero quindi non dover attendere ancora a lungo prima di scoprire il nuovo modello. Ad ogni modo se le prospettive sono quelle enunciate è molto probabile che il nuovo arrivato venga accolto con grande entusiasmo dai consumatori.