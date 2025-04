Google Keep testa una nuova modalità solo testo per prendere appunti più velocemente

Google Keep

Google sta introducendo una nuova modalità di creazione rapida per note testuali all’interno dell’app Keep per Android. Si tratta di una funzionalità in fase di test lato server, attualmente visibile solo a un numero limitato di utenti, che consente di scrivere note in formato testo puro, senza distrazioni o elementi multimediali.

Nuovo layout minimale per note rapide

Con questa nuova interfaccia, Google Keep permette di creare una nota testuale con un solo tocco, senza dover selezionare manualmente la tipologia di contenuto. La schermata ridotta, priva di opzioni per inserire immagini, disegni o promemoria, offre un’esperienza più veloce e focalizzata sulla scrittura.

L’obiettivo è rendere l’app più adatta a interazioni istantanee, come prendere appunti al volo o salvare pensieri in mobilità. L’icona della nuova modalità mostra un blocco note con una “T”, distinguendosi dalla classica icona di creazione nota.

La funzionalità è stata individuata nella versione 5.24.102.03.90 di Google Keep, ma l’attivazione dipende da un aggiornamento lato server, quindi non è ancora disponibile per tutti. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Google su una data di rilascio più ampia o sull’eventuale arrivo su iOS.

Gli utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento segnalano che la nuova modalità è accessibile direttamente dalla schermata principale, come opzione alternativa alla nota standard. L’interfaccia conserva comunque la possibilità di tornare al formato completo, qualora si volesse arricchire la nota con altri contenuti.

Questa modifica rientra nella più ampia strategia di semplificazione dell’esperienza utente da parte di Google, che negli ultimi mesi ha aggiornato diverse app del proprio ecosistema Android per favorire velocità, efficienza e chiarezza.

Google Keep, apprezzata per la sua leggerezza e sincronizzazione immediata, potrebbe così diventare ancora più adatta a utenti che cercano uno strumento essenziale, privo di funzionalità complesse o interfacce sovraccariche.

La nuova modalità solo testo in test su Google Keep per Android punta a semplificare la scrittura di note rapide, riducendo al minimo le distrazioni. Se rilasciata globalmente, potrebbe rappresentare un utile miglioramento per l’usabilità dell’app, mantenendola tra le soluzioni più leggere ed efficienti per la gestione degli appunti.