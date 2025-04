HoMobile: un’offerta unica per chi cerca connessione e risparmio

Il mercato delle telecomunicazioni si arricchisce di una proposta super vantaggiosa. Una soluzione pensata per chi desidera coniugare risparmio e qualità del servizio. L’offerta lanciata dall’ operatore virtuale HoMobile, prevede ben 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 8,99€ al mese. Il costo di attivazione varia in base al gestore di provenienza, partendo da 2,99€, mentre la SIM è gratuita. Con la prima ricarica di 9€ viene scalato il prezzo del rinnovo, portando il costo iniziale complessivo a 11,99€.

HoMobile: semplicità di gestione e libertà totale

I clienti di HoMobile possono scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, attivabile in pochi minuti. In più, è possibile navigare in 5G con un piccolo extra di 1,29€ al mese. L’offerta garantisce una connessione stabile fino a 60Mbps in 4G e include servizi extra. Come ad esempio l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e il controllo del credito residuo. Tutte queste caratteristiche si combinano per offrire un’esperienza di navigazione chiara e senza brutte sorprese.

La flessibilità è uno dei punti di forza di questa proposta, pensata per chi non vuole vincoli. Il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno ogni mese, senza costi nascosti. L’utente può ricaricare il credito in diversi modi. Tramite app, sito web, edicole, tabaccherie e punti vendita convenzionati. Per chi desidera una maggiore comodità, è disponibile anche un servizio di autoricarica automatica.

L’assenza di vincoli contrattuali rappresenta un altro grande vantaggio. Non sono infatti richiesti IBAN o carte di credito per il rinnovo e non esistono costi di disattivazione. In caso di viaggio all’estero, il traffico voce e SMS resta incluso nell’Unione Europea, con 11,40GB disponibili per la navigazione. Insomma, l’obiettivo è quello di offrire un servizio chiaro e trasparente, senza costi nascosti o attivazioni involontarie. Ma non è finita qui. Poiché HoMobile propone moltissime altre soluzioni per la rete mobile, tutte con una serie di servizi e vantaggi esclusivi. Adatta a soddisfare qualsiasi tipo di necessità.