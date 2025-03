HoMobile e la rivoluzione del 5G: una connessione ultra veloce

Il futuro della connettività è arrivato. Con il 5G, la navigazione con HoMobile raggiunge velocità mai viste, garantendo un’esperienza senza interruzioni. La nuova offerta prevista dall’ operatore infatti include 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Attivare il servizio è semplice e si parte da soli 2,99€ per alcuni gestori in caso di portabilità. Ciò significa poter guardare video in alta definizione, scaricare file in pochi secondi e giocare online senza lag. In più, chi vuole spingere al massimo la propria connessione può attivare la funzione Turbo, aumentando ulteriormente la velocità con un piccolo sovrapprezzo.

HoMobile: servizi innovativi e vantaggi esclusivi

Ma le novità non finiscono qui. Con l’eSIM di HoMobile si avrà infatti la possibilità di avere più numeri su un solo dispositivo senza bisogno di una scheda fisica. Così che l’attivazione sia ancora più semplice ed immediata. Chi cerca un’offerta per la casa può approfittare anche di una promozione speciale. Ovvero di 300GB su rete 4G a 13,99€ per i clienti già attivi e 15,99€ per i nuovi utenti. Un’opzione ideale per chi lavora da remoto o ama lo streaming senza limiti.

Oltre alle tariffe convenienti, la nuova app dell’ operatore offre un controllo totale sulla propria offerta. Gli utenti possono monitorare il consumo di giga e minuti, ricaricare in sicurezza e gestire il proprio numero con pochi tocchi. Un altro vantaggio esclusivo è la garanzia di soddisfazione. Infatti se il servizio offerto non convince, sarà possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni con un semplice click. Chi ama la personalizzazione può anche scegliere un numero speciale legato a una data importante o accettare un suggerimento tra quelli disponibili. E per chi vuole risparmiare, sono attivi sconti con partner selezionati per ottenere vantaggi esclusivi su diversi servizi.

L’offerta si completa con la possibilità di invitare amici e guadagnare premi o ricariche gratuite. Infine, il servizio VoLTE garantisce chiamate in alta definizione mentre si naviga, assicurando la migliore qualità possibile in ogni momento della giornata.