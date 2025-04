Sony Xperia 1 VII: il nuovo top di serie si mostra nei primi test

Sony si prepara a lanciare l’Xperia 1 VII, il suo nuovo gioiello per il 2025. Dopo mesi di silenzio, le prime immagini del dispositivo sono state diffuse in rete da OnLeaks. Da qui è stato possibile vedere alcune delle sue principali novità estetiche e hardware. Il lancio sarebbe previsto per maggio. Ovvero lo stesso mese in cui l’azienda ha presentato il modello precedente, l’Xperia1 VI.

Sony Xperia 1 VII: fotocamere Exmor T e caratteristiche tecniche avanzate

Le immagini dello smartphone confermano un design fedele alla tradizione Sony. Dunque con un display OLED da 6,5” caratterizzato da cornici piuttosto evidenti nella parte superiore e inferiore. Il sensore delle impronte digitali è integrato nel tasto di accensione e posizionato sul lato destro. Dove si trovano anche il regolatore del volume e un pulsante per scattare foto. Il lato sinistro invece è completamente libero. Il telefono mantiene quindi un aspetto pulito ed “essenziale”.

Il comparto fotografico rappresenta uno degli aspetti più interessanti del nuovo Xperia 1 VII. Sul retro, Sony ha mantenuto una configurazione a tre fotocamere disposte in verticale, una delle quali è un obiettivo periscopico. Secondo le indiscrezioni, tutte le fotocamere sfrutteranno il sensore Exmor T. Garantiranno quindi un importante miglioramento in termini di qualità degli scatti.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo dispone di una porta USB-C. Oltre che un jack da 3,5mm per le cuffie e il supporto per SIM e microSD. Il sistema audio è affidato a due speaker frontali. Mentre il software sarà basato su Android 15. Come processore troviamo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Al quale si affiancano 12 o 16GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. La batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 30W promette poi un’autonomia solida. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 1267€. Un valore che potrebbe risultare piuttosto alto, ma che sembra essere giustificato dalla qualità delle prestazioni promesse.