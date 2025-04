Amazon, il prezzo di Samsung Galaxy A56 è il più BASSO di SEMPRE

Il Samsung Galaxy A56 è disponibile su Amazon con uno sconto davvero molto interessante, un prezzo molto più basso del normale, che avvicina gli utenti al suo acquisto definitivo, facilitandone l’accesso, godendo in tal modo anche di specifiche tecniche di altissimo livello. Il prodotto parte offrendo dimensioni di 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, con un peso di 198 grammi, e la totale resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici.

Il processore è il Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock a 2,91 GHz ed una GPU Xclipse 540, che viene affiancato ad una configurazione che prevede 12GB di RAM ed un massimo di 256GB di memoria interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD). Il comparto fotografico rappresenta sicuramente il suo fiore all’occhiello, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel ed anche un effetto bokeh/macro da 5 megapixel. Nella parte anteriore, invece, è presente un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2.

Amazon, da sogno con una promozione mai vista su Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 è il device di fascia media più apprezzato dal pubblico, tanto da essere considerato da molti come un vero e proprio best buy, anche se comunque il suo prezzo di listino, per quanto ne concerne la variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è di 549,90 euro. In questi giorni viene applicata una riduzione di 50 euro, in modo da poter spendere solamente 499,90 euro per il suo acquisto finale, per coloro che sceglieranno di aggiungerlo al carrello premendo il seguente link (ricordiamo che è no brand con garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica).