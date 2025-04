WhatsApp: se vi arriva questo messaggio i vostri risparmi sono in pericolo

Se avete paura dei pericoli che sul web ogni giorno possono colpirvi senza preavviso, allora d’ora in avanti dovrete prestare attenzione ad una nuova Truffa che sta colpendo moltissimi italiani con l’obiettivo di svuotare il loro conto corrente senza nessuna possibilità di rimedio, la truffa in questione prende di mira praticamente chiunque utilizzando WhatsApp, i truffatori infatti da diverso tempo si sono resi conto che utilizzare questa piattaforma aumenta esponenzialmente le possibilità di successo e dunque si stanno impegnando anime e corpo per cercare di massimizzare il loro profitto, quella di cui vi parliamo oggi dunque risulta l’ennesima truffa all’interno della nota piattaforma di messaggistica che differisce però nel modus operandi utilizzato dai truffatori i quali piuttosto che utilizzare semplicemente un messaggio sfruttano anche le chiamate, scopriamo insieme come funziona tutta la strategia in modo da riconoscerla ed evitare il pericolo quando capita.

Una truffa letale

I truffatori contattano la vittima fingendosi la sua banca di riferimento, così facendo poi la inducono a procedere ad una video chiamata a giustificandosi con la necessità di recapitare un messaggio assolutamente urgente una volta convinta la vittima poi la inducono ad attivare la condivisione dello schermo per poi farle fare l’accesso alla sua piattaforma Internet banking, così facendo ovviamente il gioco è detto fatto, i truffatori possono infatti registrare le credenziali di accesso e svuotare il conto corrente della vittima in totale autonomia senza troppi problemi con conseguenze sicuramente molto gravi, se anche voi doveste essere avvicinati in questa maniera, la cosa migliore che potete fare è ovviamente non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato.

Ricordate che questi pericoli sono all’ordine del giorno su Internet, di conseguenza avere un occhio attento risulta essere indispensabile per cogliere al volo il pericolo e rispedirlo direttamente al mittente, cercate sempre di restare informati sui metodi di Truffa più recenti.