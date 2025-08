AnkerMake M5 nel limbo: l’hardware c’è, ma il supporto vacilla

Chi ha seguito con curiosità l’arrivo di Anker nel mondo della stampa 3D – con le sue eleganti AnkerMake M5 e M5C – adesso si sta chiedendo se non sia già tutto finito prima ancora di cominciare davvero. All’inizio dell’anno, la notizia dello scorporo della divisione dedicata a queste stampanti aveva lasciato intendere un semplice cambio di strategia: nasce eufyMake, un marchio separato, ma con la promessa di continuare a supportare i clienti, almeno quelli che una stampante l’avevano già comprata.

La scommessa fallita di Anker sulla stampa 3D: e ora che succede?

Sembrava un addio un po’ camuffato da arrivederci. Oggi, però, il quadro è molto più chiaro. EufyMake non vende più stampanti 3D. Non ci sono più modelli acquistabili sul sito, e persino la sezione dedicata è vuota – resta solo un curioso dispositivo UV che crea texture su superfici piane. Il resto? Svanito. E la community se n’è accorta.

Sui forum, Reddit in particolare, gli utenti iniziano a raccontare esperienze non proprio incoraggianti. Il ricambio hotend per l’M5C – un componente vitale, il primo a cedere quando si stampa molto – è sparito dal sito ufficiale. Qualcuno ha ricevuto una mail di risposta dall’assistenza in cui si dice chiaramente che, per motivi di inventario, quel pezzo non è più disponibile. E a quel punto la domanda arriva spontanea: “Ma se non posso più sostituire un pezzo, la mia stampante è da buttare?”

Anker, contattata da The Verge, ha confermato lo stop a tempo indeterminato delle vendite dei modelli M5 e M5C. Nessun cenno, però, su un possibile ritorno. Solo un commento rassicurante, per quanto vago: i pezzi di ricambio? Se servono, basta scrivere una mail. Forse qualcosa si trova ancora.

Ma il dubbio resta. È stato un esperimento? Un investimento con aspettative troppo ottimistiche? O un test fallito nel mondo – sempre più affollato – della stampa 3D consumer? Qualunque sia la risposta, chi ha scommesso sulle AnkerMake oggi si ritrova in un limbo, sperando che questo silenzio non si trasformi, nel tempo, in totale abbandono.