WindTre: nuove promo per la convergenza con Assicurazioni

WindTre potrebbe introdurre una nuova gamma di offerte personalizzabili. Ciò per combinare servizi di telecomunicazione e assicurazioni. Tale iniziativa rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nell’integrazione di servizi multisettoriali. Ampliando le possibilità per i clienti del brand WindTre Assicurazioni. Secondo le informazioni disponibili, i clienti che sceglieranno di sottoscrivere una polizza con l’operatore potranno beneficiare di vantaggi esclusivi sulle offerte di rete fissa e mobile.

WindTre: nuove opzioni combinate per telefonia e assicurazioni

A tal proposito, l’operatore dovrebbe lanciare l’offerta Super Fibra Assicurazioni. Una soluzione di rete fissa con condizioni vantaggiose riservate agli assicurati. Tale offerta includerà una connessione in fibra ottica FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps su rete Open Fiber nelle aree abilitati. Con chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Amazon Prime. Sarà disponibile anche con tecnologia FWA Outdoor 5G nelle zone coperte. Il prezzo promozionale è di 19,99 euro mensili.

Oltre ai vantaggi per la rete fissa, i già clienti mobile WindTre potranno ottenere giga illimitati in 5G. Ciò grazie alla convergenza con un’offerta di rete fissa legata a WindTre Assicurazioni. Dunque, chi ha già una SIM WindTre potrà migliorare la propria offerta senza costi aggiuntivi. Ma semplicemente aderendo a tale nuova iniziativa.

Per i nuovi clienti mobile, sarà disponibile l’offerta Multiservice Assicurazioni con Super Fibra. Quest’ultima offrirà minuti illimitati nazionali e 20 minuti di chiamate internazionali. Con anche 200 SMS e Giga illimitati in 5G. Ciò al prezzo di 7,99 euro mensili con pagamento Easy Pay. Tale offerta potrà essere attivata sia per un nuovo numero sia con la portabilità. Sarà disponibile anche come seconda SIM per chi è già cliente WindTre mobile.

Le nuove offerte saranno disponibili esclusivamente nei negozi dell’operatore. In particolare quelli abilitati al servizio WindTre Assicurazioni. Con la sua nuova strategia di convergenza, l’operatore mira a rafforzare il proprio ruolo nel mercato delle telecomunicazioni. Offrendo ai propri clienti soluzioni sempre più integrate e vantaggiose.