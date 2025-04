Amazfit Bip 6, ufficiale nuovo wearable con display AMOLED

Il noto produttore tech Amazfit continua ad ampliare la sua gamma di prodotti wearable. L’azienda ha infatti da poco presentato in veste ufficiale negli Stati Uniti un nuovo smartwatch della serie Bip, ovvero il nuovo Amazfit Bip 6. Quest’ultimo vanta la presenza di un ampio display con tecnologia AMOLED e può contare su una grande autonomia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazfit presenta in veste ufficiale il nuovo wearable Amazfit Bip 6

È stato da poco presentato sul mercato tech un nuovo dispositivo wearable a marchio Amazfit. Come già accennato in apertura, il prodotto in questione è il nuovo Amazfit Bip 6, ovvero il successore del modello presentato durante l’anno del 2023. Rispetto a quest’ultimo, il nuovo modello dell’azienda presenta ovviamente diversi miglioramenti di rilievo.

Tra questi, spicca in primis la presenza di un ampio display con tecnologia AMOLED. Il pannello ha una diagonale pari a 1.97 pollici con una risoluzione pari a 450 x 390 pixel ,con una densità di pixel di 302 ppi e con una luminosità di picco pari a 2000 nits. Il display è di forma quadrata ed è protetto da un vetro temperato con trattamento anti impronte.

Lo smartwatch dispone poi di una batteria di 340 mah che, a detta dell’azienda, è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo standard e fino a sei giorni di autonomia con un utilizzo più intenso. Il device dispone inoltre della connessione Bluetooth 5.2, del chip GPS, dello speaker e della resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Non manca nemmeno la presenza di un sensore di luminosità automatico. Non manca poi la possibilità di personalizzare lo smartwatch con numerose watch faces disponibili e non manca il supporto a diverse attività sportive.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Bip 6 sarà inizialmente disponibile all’acquisto negli Stati Uniti ad un prezzo di circa 75 euro. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo in Italia.