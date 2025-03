WindTre: ora le eSIM sono disponibili anche online

WindTre ha annunciato un’importante novità per i suoi clienti. Si tratta della possibilità di acquistare una eSIM anche online. Tramite il sito ufficiale dell’operatore. Tale innovazione segna un ulteriore passo avanti nell’adozione delle tecnologie digitali. Fino a poco tempo fa, l’unico modo per ottenere una eSIM WindTre era recarsi fisicamente in un punto vendita autorizzato. Qui veniva fornito un voucher cartaceo con il QR Code necessario per l’attivazione.

Ora con la nuova modalità di acquisto online, il processo è diventato ancora più semplice e accessibile. Per acquistare una eSIM tramite il sito WindTre, è sufficiente scegliere un’offerta compatibile. Per poi selezionare il formato eSIM prima di procedere al pagamento. L’acquisto di una nuova eSIM ha un costo di 10 euro per i nuovi clienti. Mentre per chi è già cliente, il costo è di 15 euro.

WindTre: disponibili online le eSIM

Dopo aver completato l’acquisto, il cliente riceverà un’email. Qui saranno offerte tutte le istruzioni necessarie, compreso il QR Code da scansionare. In tal modo sarà possibile attivare la scheda virtuale. Il riconoscimento dell’identità può avvenire tramite tre modalità: video identificazione, SPID o carta d’identità elettronica. Dopo aver completato tale fase, la eSIM sarà attiva entro 48 ore.

Le eSIM offrono numerosi vantaggi. Quest’ultime, eliminano la necessità di una scheda fisica, riducendo i rifiuti elettronici. Inoltre, facilitano il passaggio tra dispositivi. È importante sottolineare che per trasferire una eSIM da un dispositivo a un altro, è necessario rimuovere prima il profilo dal vecchio smartphone. WindTre ha reso disponibile la sua eSIM per un’ampia gamma di dispositivi.

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di riscaricare il profilo eSIM fino a 99 volte, nel caso in cui venga accidentalmente eliminato. Per i clienti che hanno acquistato la eSIM dopo il 18 settembre 2023, il recupero del profilo è ancora più semplice. Basta scansionare nuovamente il QR Code offerto da WindTre via email.