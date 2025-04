SpaceX punta a bloccare Apple nello Spazio?

La battaglia per il controllo della comunicazione satellitare diventa sempre più accesa. Quest’ultima coinvolge, in primis, SpaceX e Apple Secondo un report del Wall Street Journal, Elon Musk starebbe ostacolando l’espansione della società di Cupertino in tale settore. Ciò facendo pressione sulla Federal Communications Commission (FCC). Richiedendo un intervento a favore di Starlink.

SpaceX in lotta con Apple per le comunicazioni satellitari

L’azienda di Cupertino ha introdotto una funzionalità di emergenza via satellite. In tal modo, Apple permette agli utenti di inviare messaggi di soccorso. Ciò anche in assenza di connettività cellulare. Tale servizio si basa su una partnership con Globalstar. Un’azienda che gestisce una costellazione di satelliti. Indirizzati alle telecomunicazioni. L’anno scorso, Apple ha investito oltre un miliardo di dollari in Globalstar. Al fine di espandere ulteriormente il proprio servizio di comunicazione satellitare.

L’espansione di Globalstar, però, richiede l’accesso ad una porzione più ampia dello spettro delle frequenze di telecomunicazione. Ciò ha portato l’azienda a presentare una richiesta formale alla FCC. È qui che entra in gioco SpaceX. Musk e il suo team stanno cercando di ritardare il processo. Sostenendo che l’assegnazione delle frequenze potrebbe interferire con il funzionamento di Starlink.

Un ulteriore elemento di tensione è rappresentato dal fatto che Globalstar si affida ai razzi di SpaceX. Ciò per il lancio dei suoi satelliti. Creando una dinamica di interdipendenza che potrebbe complicare le trattative. Musk potrebbe usare tale leva per esercitare ulteriore pressione su Globalstar e, indirettamente, su Apple.

Il settore della comunicazione satellitare sta diventando sempre più cruciale. Da un lato Apple punta a garantire un servizio affidabile per i propri utenti in situazioni di emergenza. Dall’altro, invece, SpaceX cerca di proteggere la propria posizione dominante nel mercato delle comunicazioni nello Spazio. La battaglia tra i due giganti della tecnologia è appena iniziata. Non resta che attendere per scoprire quale sarò il risultato di tale disputa.