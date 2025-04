Monitor HP in offerta SHOCK su Amazon: costa solo 109 euro oggi

I monitor sono a tutti gli effetti tra i dispositivi più richiesti, proprio perché al giorno d’oggi la maggior parte di noi lavora con un computer, e non potendo sforzarsi sempre su un display di piccole dimensioni, richiede necessariamente l’acquisto di un componente secondario, più grande e completo. Tra i tanti modelli attualmente a disposizione del pubblico, oggi troviamo su Amazon uno sconto assolutamente da non perdere: il suo nome è HP V24iE G5.

Questi è un monitor da 24 pollici di diagonale, un IPS LCD classico con risoluzione che raggiunge i 24 pollici di diagonale, riuscendo ad abbandonare i classici 60Hz, fino a salire ai 75Hz e mantenendo un rapporto d’aspetto in 16:9. Il prodotto supporta AMD FreeSync, risultando perfetto per il collegamento a schede video di AMD, con trattamento antiriflesso per il suo utilizzo praticamente ovunque vogliate e desiderate, ed anche inclinazione regolabile a piacimento.

Monitor HP in promozione su Amazon: che prezzo basso

Uno dei monitor più economici tra quelli attualmente in circolazione, l’HP V24iE è infatti disponibile all’acquisto a soli 109,99 euro, con un risparmio del 31% sul listino originario di 159 euro, permettendo così al consumatore di raggiunge il massimo sconto dal giorno del lancio del prodotto su Amazon. L’ordine lo potete effettuare collegandovi al seguente link.

Nella parte posteriore si possono trovare diversi connettori fisici che permettono di godere di una buona versatilità nell’utilizzo del prodotto stesso: una porta HDMI 1.4, una VGA (per il collegamento ad esempio di un notebook o PC desktop più datato), a cui si aggiunge la displayPort 1.2. Chiaramente non integra una batteria, di conseguenza dovrà sempre essere collegato fisicamente ad una presa di corrente per il suo funzionamento.