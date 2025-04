Windows 11: ora è possibile configurare il PC senza account Microsoft

Windows 11

Microsoft ha aggiornato la procedura di installazione di Windows 11, introducendo una nuova opzione che consente agli utenti di saltare la creazione di un account Microsoft. La novità, individuata in una recente build Insider, rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai requisiti imposti finora e si inserisce nel percorso di maggiore flessibilità e trasparenza richiesto anche dalle normative europee.

Nuova opzione “Ignora” durante la configurazione iniziale

La modifica è stata scoperta nella versione Windows 11 Insider Preview Build 26090, rilasciata nel canale Canary. Durante la configurazione di un nuovo PC, gli utenti vedranno comparire un pulsante “Ignora” accanto alla schermata che chiede di accedere con un account Microsoft. Se selezionato, il sistema consente di procedere con la configurazione di un account locale, evitando l’obbligo di collegarsi a un profilo online.

La funzione riguarda per ora solo le edizioni Home e Pro di Windows 11, ed è attiva in modalità limitata per gli iscritti al programma Insider. Non è stato ancora confermato se e quando sarà estesa a tutti gli utenti in versione stabile.

Possibili motivazioni e contesto normativo

Microsoft ha ricevuto negli anni numerose critiche per l’obbligo di usare un account Microsoft durante la prima configurazione del sistema, in particolare sulle edizioni Home. L’aggiunta dell’opzione per usare un account offline risponde alle richieste di una maggior libertà di scelta da parte degli utenti, ma anche alle pressioni normative, soprattutto nell’ambito del Digital Markets Act europeo.

In passato era già possibile aggirare l’obbligo tramite comandi avanzati o disconnessione dalla rete, ma questa è la prima volta che Microsoft introduce un’opzione ufficiale visibile e accessibile durante la procedura standard.

Implicazioni per gli utenti e i produttori

Per l’utente finale, questa modifica rende più semplice la configurazione iniziale senza dover condividere dati online, una scelta particolarmente apprezzata da chi preferisce gestire il sistema in locale o ha esigenze di privacy più elevate.

Anche per i produttori di PC, l’introduzione della possibilità di saltare l’account Microsoft semplifica l’adozione di configurazioni personalizzate, specialmente nei contesti aziendali, scolastici o in ambienti chiusi